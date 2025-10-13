Fin de semana violento: 2 feminicidios y un asesinato que lamentablemente ocurrieron este sábado y domingo

Este fin de semana estuvo marcado por la violencia. Dos feminicidios y un asesinato se registraron en diferentes provincias del país, dejando conmoción en El Millón, Cabral y Los Frailes.

El Millón

Foto/fuente externa

En el sector El Millón, del Distrito Nacional, Nelson Féliz Miranda Hermida, de 79 años, supuestamente asesinó a su esposa Mayra Martínez Romero, de 65, y a su suegra Doris Romero, de 86 años, antes de quitarse la vida. Los cuerpos fueron hallados dentro de la vivienda.

La fiscal del Distrito Nacional, Rosalba Ramos, indicó que el hecho posiblemente habría sido «por celos», aunque precisó que la investigación continúa y que no se ofrecerán conclusiones hasta contar con todos los detalles.

Por su parte, la Policía Nacional informó que Féliz Miranda falleció mientras recibía atenciones médicas en el Hospital Marcelino Vélez Santana, y que las causas del hecho aún son desconocidas.

Triple homicidio en Los Frailes

En Los Frailes, Santo Domingo Este, Cecilio Lantigua Terrero, conocido como Luis Banana, presuntamente mató a Esteicy Carolina Adames, e hirió a Scarlin Guillén, John Henry Tapia Santana (“Pelao Dominicano”), de 28 años, y a un adolescente de 17, durante una discusión por los gastos funerarios de su tío Isidro Zabala.

Lea más: ¿Cuál es el estado de salud de los heridos en Los Frailes I durante conflicto por una herencia?

De acuerdo con los testimonios, el agresor había cubierto parte de los costos del sepelio y exigía una casa como compensación.

Starling Yael Guillermo, hijo del fallecido, declaró al canal RNN que teme por su vida y la de su madre, asegurando que el agresor “es un hombre peligroso” y que aún no ha sido detenido.

Mientras tanto, Eliezer Beltré, amigo de la familia, afirmó que el presunto homicida “ya había asesinado a su esposa y no ha pagado por eso”.

El director del centro de salud donde fueron atendidos los heridos -a quien no se identifica para proteger a las víctimas de posibles represalias del atacante- indicó que Scarlin Guillén permanece en la unidad de cuidados intensivos, mientras que los otros dos jóvenes sufrieron heridas leves y fueron dados de alta.

Intento de feminicidio en Cabral

En Cabral, Barahona, Juan Gerónimo Báez Urbáez, de 50 años, hirió de bala a su pareja Yoenny Berenice Urbáez Féliz, de 22, durante una fuerte discusión en su vivienda. Tras el ataque, el hombre se dirigió a la casa de un hermano, en el sector La Peñuela, donde se quitó la vida.

Vecinos relataron que Báez Urbáez habría creído que su pareja estaba muerta al marcharse del lugar, sin percatarse de que aún estaba con vida. El hecho ha causado gran consternación en la comunidad.