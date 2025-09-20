Con esta victoria, México cerró la fase preliminar en el segundo lugar con marca de 4-1 y se enfrentará a Puerto Rico (tercer lugar) en las semifinales. República Dominicana, que finalizó en la cuarta posición, se medirá ante Estados Unidos.

El juego de la República Dominicana contra Estados Unidos será a las ocho de la noche, (hora dominicana).

El potente ataque dominicano, liderado por Madeline Guillén, Florangel Terrero y Alondra Tapia, marcó el ritmo desde el inicio, tomando ventaja de 17-13 para llevarse el primer set 25-21.

Las caribeñas volvieron a tomar la delantera en el segundo parcial, 16-12, antes de que México reaccionara. Sofía Maldonado sumó dos puntos clave, Aime Topete aportó un remate potente y los errores dominicanos permitieron al equipo de casa igualar el marcador a 16. México llegó al punto de set 24-23 gracias a la ofensiva de Melanie Parra, pero República Dominicana alargó el set con un bloqueo de Terrero. Un error de saque de Tapia y un bloqueo de Arleth Márquez sobre Terrero sellaron el set para México, empatando el partido.

En el tercer set, México se colocó 24-18 arriba gracias a Topete y Samantha Bricio, pero República Dominicana luchó para reducir la ventaja con remates de Angélica Hinojosa, ataques de Guillén y una efectiva secuencia de servicio de Samaret Caraballo, acercándose a solo dos puntos. Finalmente, Bricio cerró el parcial con un potente remate contra el bloqueo de Hinojosa, colocando a México 2-1 en el marcador.

México mantuvo la calma en el cuarto set, construyendo una ventaja de 20-15. Un bloqueo de Márquez sobre Hinojosa les dio a las anfitrionas el 23-19, pero Natalia Martínez anotó dos remates consecutivos para acercar a República Dominicana. México llegó al punto de partido por un error de ataque dominicano y aseguró la victoria con un error de saque rival.

México dominó en ataques (52-47), mientras que República Dominicana fue superior en servicio (5-4). Ambos equipos sumaron siete puntos de bloqueo. México cometió 37 errores no forzados contra 35 de República Dominicana.

Aime Topete lideró la ofensiva de México con 14 puntos, seguida por Samantha Bricio con 10. Madeline Guillén fue la máxima anotadora del encuentro con 19 puntos para República Dominicana, y Geraldine González aportó 11.

Samantha Bricio de México comentó sobre el juego: “Nuestro equipo tiene suficiente talento para hacer cambios en la alineación, hoy tres jugadoras de categorías menores entraron de sustitución, hicieron un trabajo increíble. Creo que es el primer partido que juegan las tres al mismo tiempo con nosotras, se desempeñaron sin miedo, hicieron su trabajo, como si hubiéramos jugado siempre juntas. Nos funcionó. Ahora a enfrentar a Puerto Rico en semifinales, tenemos que recuperar energía y tratar de hacer lo mejor posible. Pienso que al final se reducirá a quién tiene más ganas de ganar”.

Marcos Kwiek, Entrenador de República Dominicana, expresó: “Fue un buen partido. Ambos equipos tuvimos dificultades. Ya estábamos clasificados a la semifinal don la derrota de Cuba, entonces fue bueno para que otras jugadoras entraran a la cancha, probar algunas rotaciones; fue interesante. Mañana es lo que vale”.

