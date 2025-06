Finales de NBA 2025: ¿Cómo el Thunder construyó su talentoso roster?

Con las Finales de la NBA anunciadas para comenzar este jueves, podemos reconocer que el Oklahoma City Thunder ha tenido uno de los modelos de construcción de equipos más únicos en la historia de la liga.

Todo el crédito que para el gerente general Sam Presti que logró realizar las transacciones correctas y adquirir los picks del draft y las piezas correctas para construir esta maquinaria en el Oeste de la NBA.

Traspaso de Paul George por Shai Gilgeous-Alexander

Cuando Kawhi Leonard se reunió con Los Angeles Clippers en el verano de 2019, dejó algo dolorosamente claro: la única forma de que firmara con ellos era si los Clippers fichaban a otra estrella para acompañarlo.

Los Clippers, viendo el potencial de fichar a Leonard, accedieron e identificaron a Paul George como el compañero de fórmula perfecto. Contactaron con Oklahoma City, que no tenía prisa en deshacerse de George, uno de los tres primeros en votos tanto para el MVP como para el Jugador Defensivo del Año ese año.

Así pues, Presti pusó su precio y los Clippers se jugaron la vida al cien por cien.

Shai Gilgeous-Alexander y Danilo Gallinari fueron los jugadores que salieron, y lo que siguió fue uno de los intercambios de selecciones del draft más agresivos de la historia. Se cedieron cinco selecciones de primera ronda y dos canjes.

Las primeras selecciones de 2021 y 2023 llegaron a través de Miami, selecciones previamente adquiridas por Los Ángeles. Los Clippers también cedieron sus propias selecciones de primera ronda en 2022, 2024 y 2026.

La adquisición de Gilgeous-Alexander se convirtió en un movimiento que cambió la franquicia, ya que el canadiense, con su alta puntuación, se convirtió en tres veces All-NBA y obtuvo su primer MVP de la liga esta temporada.

Las piezas que rodean a Shai

En cuanto a la selección de 2022, esta resultó ser Jalen Williams, quien se convirtió en All-Star y All-NBA en su tercera temporada, y es, sin duda, el segundo mejor jugador del equipo.

Antes de seleccionar a Williams en el puesto número 12 en 2022, el Thunder acababa de completar una temporada de 24-58 y obtuvo la segunda selección general del draft de ese año.

Invirtieron esa selección en Chet Holmgren, quien ha convertido al Thunder en un equipo de tres estrellas.

En 2019, el Thunder identificó a Lu Dort, un jugador no reclutado de 6 pies y 3 pies, que no era exactamente un guardia ni un alero. Después de no ser seleccionado en el draft, firmó un contrato de dos vías y desde entonces se ha convertido en un titular que está en su sexto año con el equipo y es uno de los defensores más efectivos en la liga.

El año pasado, OKC aumentó su fondo de reservas de defensas no reclutados al fichar a Alex Caruso de los Chicago Bulls, cediendo a Josh Giddey, exselección de lotería, quien ni siquiera pudo mantenerse en la cancha en los playoffs. Caruso es ahora el mejor defensor perimetral del Thunder y uno de sus mejores conectores.

Ese mismo verano, apostaron fuerte por Isaiah Hartenstein, decidiendo que la profundidad en la posición de pívot era fundamental, especialmente porque Holmgren es más un defensor de precisión que físico.

En general, el Thunder ejecutó su plan a la perfección. Optimizaron las oportunidades del draft y consiguieron múltiples estrellas y una profundidad que otros 29 equipos desearían tener.