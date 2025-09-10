Finalistas de Billboard 2025: Rubby Pérez y otros dominicanos en la lista

Finalistas de Billboard 2025: Rubby Pérez y otros dominicanos en la lista

La organización de los Premios Billboard de la Música Latina 2025 reveló la lista de finalistas, donde Bad Bunny encabeza con 27 menciones y República Dominicana ocupa un lugar especial con la nominación póstuma de Rubby Pérez en la categoría Álbum Tropical del Año por su disco Rubby Pérez ¡Grandes Éxitos!, a meses de su trágica muerte en el colapso del Jet Set.

Es la primera vez en más de tres décadas que el merenguero, -conocido cariñosamente como ‘La Voz más alta del merengue’- aparece en una lista de Billboard, desde su álbum homónimo de 1987.

Puede leer: Los momentos más emotivos de Rubby Pérez Infinito: lágrimas y música hasta el cielo para «La voz más alta del merengue»

Otros dominicanos que optan por un galardón son Natti Natasha, Prince Royce, Aventura, Los Hermanos Rosario, Romeo Santos, Yailin La Más Viral y Monchy & Alexandra, quienes compiten en diferentes categorías de música tropical, bachata y urbana.

La ceremonia se celebrará el 23 de octubre en el James L. Knight Center de Miami, transmitida en vivo por Telemundo, además de su aplicación, Peacock y Telemundo Internacional en toda América Latina y el Caribe.

