Finalistas del programa regional de Solve for Tomorrow 2023 

¡El final del reto está muy cerca! Y estudiantes de Belice, Ecuador y Venezuela lo vivirán, pues hicieron los más altos méritos para estar en la final de la edición regional de Solve for Tomorrow (SFT) 2023, la iniciativa de Samsung Electronics que año tras año testimonia la elevada motivación de participación de jóvenes ávidos de ser agentes de cambio a favor del bienestar de sus comunidades. Los tres equipos finalistas serán los protagonistas de la más emocionante y definitoria etapa de esta competencia que se llevará a cabo el próximo 26 de octubre en la capital de Panamá.

Durante las presentaciones individuales, las iniciativas de los tres equipos serán evaluadas a partir de criterios previamente establecidos en la base del concurso. El jurado estará integrado por representantes de entes gubernamentales, privados, organizaciones sociales y educativas, así como de personal de Samsung Electronics. Tendrán esta importante misión Malkailyn Franco (Fundación Sus Buenos Vecinos), Christian Martínez (Glasswing International); Nicole Lasso, por parte de la Secretaría de Ciencia y Tecnología; en representación del Ministerio de Educación participarán Eduardo Villarreal, Miriam de Mathews y Ángel Arias; e Iván Ho, de la Universidad Tecnológica de Panamá.

Los tres finalistas

El equipo de BELICE, integrado por alumnas del Palloti High School, crearon un dispositivo inteligente que podrá ser aprovechado por personas ciegas para que poder desenvolverse con facilidades, especialmente evitarles accidentes mientras se desplazan y cumplen sus tareas cotidianas. También es muy importante otro objetivo de este equipo y que va a ser uno de los argumentos más significativos que reforzarán ante el jurado calificador para ganar la competencia: Bastón inteligente y anteojos SMARTZ busca ir más allá e incentivar el autoestima y alta motivación de estas personas para el logro de sus metas y su integración social.

Quienes representan a Ecuador en SFT 2023 son alumnos de la Unidad Educativa Fiscomisional Calasanz. Ellos crearon el método lúdico y educativo “Juegos tradicionales digitales sin fronteras«, dirigido a la población escolar con diagnóstico de los síndromes de Down, Asperger, Autismo y el Trastorno de Déficit de Atención con Hiperactividad, entre otros compromisos de naturaleza cognitiva. Se plantearon a estos fines el rescate y la preservación de los juegos tradicionales latinoamericanos, en formato digital a favor de la inclusión de estas personas, con criterios de accesibilidad visual, auditiva y motora. Con las bondades de esta idea, este equipo se presentará con entusiasmo y convicción ante el jurado a fin de convertirse en los triunfadores.

También, estudiantes del Liceo de Talento Deportivo Guaiqueríes, ubicado en la isla de Margarita, en Venezuela, crearon un sistema para detectar fugas de gas en hogares o negocios y en caso positivo enviar alertas visuales, sonoras y notificaciones digitales. El objetivo es evitar accidentes utilizando el dispositivo GasAlert, y con este invento buscan destacar como el proyecto con más méritos en la competencia de este año.

Una década de compromiso

Este emblemático programa de Ciudadanía Corporativa de Samsung Latinoamérica, que este 2023 cumple 10 años de exitosa celebración en la región, promueve e impulsa la participación de la población estudiantil, perteneciente a institutos educativos públicos de nivel medio. Tal como lo ilustran los tres proyectos finalistas descritos, los muchachos formulan soluciones a un determinado problema o necesidad colectiva de sus comunidades, para lo cual aprenden y emplean herramientas tecnológicas, gestión y trabajo en equipo, aprendidas en el marco de este concurso. Así, con sus proyectos procuran destacar en cada una de las etapas y finalmente ganar en SFT.

Este año participan alumnos de los países Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá y República Dominicana, además de los finalistas Belice, Ecuador y Venezuela. El éxito de esta edición tuvo varias formas de manifestarse y una de ellas fue el récord numérico registrado en el inicio del concurso: un total de 8.200 estudiantes y 698 profesores se inscribieron formalmente, en comparación con los 7.766 participantes de la edición 2022.

Como parte del premio por participar en Solve For Tomorrow, los finalistas tendrán la oportunidad de disfrutar de unos días en la hermosa ciudad de Panamá y ganar maravillosos premios.

Un galardón que dan internautas

Todos los equipos seguirán compitiendo en el otro galardón no menos importante y que resulta de la votación online que hacen internautas al ingresar al link Canal de Youtube Solve for Tomorrow Latin – YouTube y ver cada uno de los videos de los 10 equipos competidores, seleccionan el que consideran que se merece el clic de Me Gusta y así dan su voto al equipo de su preferencia.

El acceso a los videos para votar estará abierto hasta el 20 de octubre. El desarrollo de cada etapa puede seguirse en el site https://solvefortomorrowlatin.com/.