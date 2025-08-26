Finaliza con éxito la Copa Internacional Mastrolilli 2025

Punta Cana, R.D. – Con gran éxito concluyó la Copa Internacional Mastrolilli 2025, celebrada en las canchas Guillermo Vilas del Hotel Ocean El Faro, en Uvero Alto, del 21 al 24 de agosto. Este año, el torneo estuvo dedicado a la memoria de Doly Molinary de Esteban, destacada dama del tenis dominicano, en reconocimiento a su invaluable legado como impulsora y protectora de los boleros, así como por su incansable entrega al desarrollo de este deporte en el país.

Durante el evento deportivo, la Fundación Mastrolilli rindió homenaje a tres figuras emblemáticas del tenis nacional: Emilio Vásquez, Mary Dávila y Rafael Moreno Berroa, distinguidos por su trayectoria y compromiso con la formación de nuevas generaciones de atletas.

Ganadores de la Copa Internacional Mastrolilli 2025

Sencillos Masculinos 30+

Campeón: Bruno Feola (Brasil)

Subcampeón: Jesús Jiménez (R.D.)

Sencillos Masculinos 65+

Campeón: Sergio Zapata (Chile)

Subcampeón: Julio González (Chile)

Sencillos Femeninos 35+

Campeona: Priscilla Pazos (Costa Rica)

Subcampeona: Rachel Lock (Gran Bretaña)

Sencillos Femeninos 50+

Campeona: Victoria Valdez (Argentina)

Subcampeona: Cecille Florentino (EE.UU.)

Dobles Masculinos 50+

Campeones: Osvaldo Madrid (Chile) y Alberto Pichardo (R.D.)

Subcampeones: Juan Stanley(RD) y Cristóbal Stanley (R.D.)

Dobles Masculinos 35+

Campeones: Eduardo Benítez (España) y Raúl Páez Corral (España)

Subcampeones: Martín Pérez (R.D.) y Jesús Jiménez (R.D.)

Sencillos Masculinos 40+

Campeón: Alberto Pichardo (R.D.)

Subcampeón: Raúl Páez Corral (España)

Sencillos Masculinos 50+

Campeón: Osvaldo Madrid (Chile)

Subcampeón: Juan Stanley (R.D.)

Dobles Mixtos 35+

Campeones: Priscilla Pazos (Costa Rica) y Bruno Feola (Brasil)

Subcampeones: Victoria Valdez (Argentina) y Manuel Herrera (R.D.)

En su discurso de clausura, María Victoria Yrizarri-Mastrolilli, presidenta de la Fundación Mastrolilli, agradeció a los patrocinadores, jugadores e instituciones que hicieron posible la celebración del torneo. Reafirmó además el compromiso de la Fundación con el apoyo a jóvenes talentos y la promoción del tenis en la República Dominicana.

La actividad dedicada al tenis reunió a jugadores procedentes de Estados Unidos, Brasil, Canadá, Chile, España, Costa Rica, Corea, Italia, Dominica, Venezuela, Argentina, Gran Bretaña y República Dominicana, consolidando una vez más el carácter internacional y competitivo de la Copa Internacional Mastrolilli.