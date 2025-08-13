El Ministerio Público solicitó prisión preventiva, como medida de coerción, contra Manuel Alejandro Féliz Rodríguez, imputado por la sustracción de dos anillos de oro con alto valor histórico del Instituto Duartiano.

De acuerdo con la solicitud presentada por la procuradora fiscal Roxanna Molano, encargada del Departamento de Crímenes y Delitos contra la Propiedad (Robo), el hecho ocurrió el 5 de agosto de 2025, alrededor de las 12:35 p. m., en la calle Isabel La Católica, No. 308, sector Ciudad Colonial, del Distrito Nacional, de Santo Domingo.

El imputado se presentó a las instalaciones del Instituto Duartiano, donde solicitó un tour a la secretaria. Mientras simulaba esperar por este, ingresó al salón de exhibición y aprovechó un descuido para sustraer de una vitrina dos anillos de oro: uno con el rostro del prócer de la patria Juan Pablo Duarte y Díez y otro con una piedra de rubí, que fue un regalo del prócer a su prometida, la señorita Prudencia Lluberes Álvarez. Ambas piezas tienen un alto valor histórico.

Durante las investigaciones, el 9 de agosto de 2025, miembros de la División de Procedimiento de Investigación C4, sector San Carlos, lograron identificar a un hombre de tez clara, vestido con poloche blanco, pantalón y gorra negra, que presentaba dificultad para caminar y estuvo vinculado a la sustracción de los anillos. Más tarde, lo ubicaron desplazándose por la acera de la avenida Isabel La Católica con las mismas características físicas.

Debido a la coincidencia, un oficial procedió a cuestionarlo. El hombre se identificó como Manuel Alejandro Féliz Rodríguez, alias el Cojo, y admitió haber visitado el Instituto Duartiano el mismo día del robo, así como haberse llevado los anillos y vendido en una compraventa de la avenida Mella.

Horas después, miembros de la División de Procedimiento de Investigación C4 se trasladaron a la mencionada compraventa, donde el encargado confirmó que le compró un anillo al imputado por la suma de tres mil pesos dominicanos y el otro por RD$15,500, pagado mediante transferencia.

En fecha 11 de agosto de 2025, el imputado Manuel Alejandro Féliz Rodríguez fue arrestado en virtud de la orden No. 2025-AJ0052368, emitida por la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional.

El Ministerio Público le ha otorgado al presente hecho la calificación jurídica de violación a los artículos 379 y 384 del Código Penal dominicano, que sancionan el delito de robo y el hurto, respectivamente.

