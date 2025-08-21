Finjus exhortó al Congreso valorar acuerdos Código



La Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) exhortó ayer al Congreso Nacional a valorar los acuerdos logrados entre los actores del sistema en el marco del diálogo tripartito en torno al Código de Trabajo, tras precisar que sólo el consenso permitirá hacer realidad las reformas definitivas que el país espera en el ámbito laboral.

Servio Tulio Castaños Guzmán, vicepresidente ejecutivo de la entidad, precisó que el reinicio de los trabajos de la comisión especial de legisladores encargada del estudio del proyecto de modificación de la ley 16-92 representa un nuevo reto para adecuar esta importante norma a las necesidades del desarrollo económico y social de la República Dominicana.

“Es propicio recordar que, en la legislatura pasada, los trabajos que se realizaron en este sentido, generaron una alta preocupación en el empresariado y otros sectores sociales. Todos los sectores reconocen que el contenido del Código está determinado por múltiples factores socio-económicos, a lo que se suma la complejidad de los temas que aborda y los distintos puntos de partida adoptados para su diseño, que dio vida a una legislación marcada por la contraposición de intereses de las partes que intervienen”, puntualizó.

Recordó que desde su nacimiento, el Código ha estado signado por tensiones. “Esto se corresponde con su carácter social y su vertebración como una pieza clave dentro de distintos sistemas que inciden en la estabilidad, el progreso y el desarrollo de la República Dominicana”, agregó.

Puede leer: Finjus valora nuevo CP pero propondrá enmiendas

El proyecto fue sometido por el Poder Ejecutivo en octubre del año pasado y contempla, entre otros aspectos la incorporación de la figura del teletrabajo, el incremento de la licencia de paternidad y la mejora del trabajo doméstico.

Se recuerda que el tema de la cesantía ha generado discordia.

Para la elaboración del proyecto, el Gobierno llevó a cabo más de 100 sesiones de diálogo a través de las reuniones tripartitas en el Consejo Consultivo del Trabajo (CCT) y la Mesa Técnica Jurídica.