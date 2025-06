Firman acuerdo interinstitucional para fortalecer políticas municipales de lucha contra el trabajo infantil

El acuerdo rubricado por once instituciones encabezadas por el Gabinete de Niñez y Adolescencia, tendrá atención especial en la prevención de las uniones tempranas y del embarazo en adolescentes

Santo Domingo.- Con el fin de elaborar y ejecutar programas en procura de fortalecer las políticas municipales de la lucha contra el trabajo infantil, once instituciones públicas rubricaron un acuerdo interinstitucional.

Las instituciones firmantes son el Ministerio de Trabajo, la Liga Municipal Dominicana (LMD), la Federación Dominicana de Municipios (FEDOMU), la Federación Dominicana de Distritos Municipales (FEDODIM), el Gabinete de Niñez y Adolescencia.

Además, el Consejo Nacional para la Niñez y Adolescencia (CONANI), Programa Supérate, Gabinete de Políticas Sociales, Ministerio de Cultura, Ministerio de Educación, Ministerio de Cultura y Ministerio de Deportes y Recreación.

También, la Confederación Autónoma Sindical Clasista (CASC), la Confederación Nacional de Trabajadores Dominicanos (CNTD) y la Confederación Nacional de Unidad Sindical (CNUS).

La actividad estuvo encabezada por la primera dama de la República Dominicana, Raquel Arbaje, que preside el Gabinete de Niñez y Adolescencia.

Durante su participación, expresó “la infancia debe vivirse entre libros, juegos y afecto, no entre responsabilidades que no les corresponden. He dicho antes, y lo reitero hoy, que los niños nacieron para ser felices, y el trabajo infantil es todo lo contrario a esa felicidad. Este acuerdo es una señal clara de que como país no estamos dispuestos a tolerar el trabajo infantil, ni las uniones tempranas.

“Celebro que tantas instituciones unamos esfuerzos para fortalecer las políticas públicas desde lo local, y así garantizar que cada niño y cada niña pueda crecer en un entorno seguro, protegido y lleno de oportunidades para desarrollarse plenamente”, añadió la Primera Dama.

En las palabras centrales del evento, el ministro de Trabajo, Eddy Olivares Ortega, manifestó que esta alianza que hoy firmamos no es un documento más. Es un pacto de acción, de corresponsabilidad institucional, que reconoce que ningún esfuerzo aislado es suficiente para poner fin a una de las formas más graves de vulneración de los derechos de nuestros niños, niñas y adolescentes.

“Consideramos —como lo establece el marco legal y ético de nuestra nación— que la niñez no trabaja. La niñez estudia, juega, sueña y se desarrolla en libertad. Y así lo ratifica la Convención sobre los Derechos del Niño, un acuerdo internacional del que la República Dominicana es signataria, y que nos compromete a garantizar la protección integral de la infancia, asegurando que ningún niño o niña tenga que trabajar para sobrevivir, ni sacrificar su presente por un futuro incierto”, agregó.

En tanto que Víctor D´Aza, presidente de la LMD, expresó que esta institución refuerza su compromiso de trabajar junto al Ministerio de Trabajo y el resto de entidades, por una mayor capacitación de las autoridades y técnicos municipales para impulsar la lucha contra el trabajo infantil en los territorios.

«Sabemos que cada municipio cuenta con una realidad social diferente. Es oportuno siempre trabajar de la mano de las autoridades locales quienes conocen de cerca las problemáticas que atraviesa su población, y las causas que originan. Por ello desde la Liga Municipal Dominicana siempre apostamos a la articulación con los gobiernos locales de todas aquellas políticas que buscan el bienestar de nuestra gente», manifestó D´Aza.

De su lado la presidenta del Consejo Nacional para la Niñez y Adolescencia (CONANI), Ligia Jeannette Pérez Peña, sostuvo «hoy damos un paso significativo hacia la construcción de un país más justo y protector de su infancia.

Desde el CONANI, celebramos la firma de este convenio como un hito en el fortalecimiento del trabajo articulado para prevenir y erradicar el trabajo infantil en la República Dominicana».

Asimismo, Mairenys Corniel, viceministra de Sectores Vulnerables y Trabajo Infantil, enfatizó que a través de esta iniciativa se realizarán jornadas de sensibilización dirigida a los miembros de las instituciones y de todos los ayuntamientos y juntas de distritos municipales con la finalidad de aportar conocimientos para reducir de manera sostenida el trabajo infantil.

El Ministerio de Trabajo junto a la Liga Municipal Dominicana (LDM) elaborará un programa focalizado para declarar los municipios y distritos municipales que cumplan con los parámetros de ser líder en prevención y erradicación de trabajo infantil y sus peores formas.

También se desarrollarán campañas a fin de evaluar, prevenir y dar seguimiento a la presencia del trabajo infantil en las diferentes demarcaciones.

