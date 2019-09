Firman acuerdo para llevar boxeo al Dominican Fiesta

La empresa Mangüita Boxing Promotion, que preside César Mercedes, anunció la firma de un acuerdo con el Dominican Fiesta para la presentación en este hotel de veladas de boxeo profesional que serían transmitida para la televisión internacional.

Claribel de los Santos firmó el acuerdo en representación del reconocido hotel de Santo Domingo y se resaltó que con el mismo se busca beneficiar tanto al deporte de los puños enguantados como al turismo.

Mercedes informó que la primera de las carteleras será celebrada el 29 de este mismo.

“Se trata de una cartelera que estamos estructurando en sociedad con la empresa King Off Boxing.

Asegura que todas las veladas estructuradas para presentarse en el Dominican Fiesta serán de alto nivel competitivo.

“Llevaremos al Dominican Fiesta boxeo de gala”, aseguró el veterano empresario boxístico, de cuya carpeta forma parte el ex doble campeón mundial Javier “El Abejón” Fortuna.

Explicó que una de las peleas que formará parte del cartel del 29 de este mes será protagonizada por Starlin “El Poli” Almonte, considerado la sensación del momento del boxeo dominicano y Olbin Medina, ex miembro de la Selección Nacional.