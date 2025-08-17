Firmes en la Fe

Por tanto, el que piensa estar firme, mire que no caiga. 1 Corintios 10:12

No debemos esperar a que llegue la prueba para saber si realmente estamos firmes. Antes de que suceda, es necesario examinarnos y hacernos preguntas que revelen nuestro verdadero estado espiritual. Sería conveniente preguntarnos: si pierdo mi empleo, ¿seguiré amando al Señor de la misma manera?; si me quedo sin dinero, ¿no lo cuestionaré?; si me enfermo, ¿no perderé la fe?; si no puedo tener hijos, ¿no dejaré de tener gozo?; si no tengo trabajo, ¿no me afectará en nada?

Si en cada una de estas situaciones podemos responder, como el apóstol Pablo, que “nada me apartará de Él”, porque no hay nada en los cielos o en la tierra más grande que Él, entonces podremos estar seguros de cómo reaccionaremos en medio de la prueba. Muchos proclaman una gran fidelidad y se jactan de decir lo que serían capaces de hacer por amor a Cristo, pero cuando enfrentan pruebas difíciles, terminan renegando de Él, evidenciando que el amor que profesaban no era genuino, sino condicional. El que supera la prueba es aquel que sabe que Cristo está con él en medio del dolor, la desesperación, la angustia y el temor. Esa certeza lo fortalece para no fracasar, y aun en la adversidad renueva sus fuerzas para enfrentarla, demostrando que su amor es verdadero.