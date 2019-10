Fiscal Bahamas: migrantes desempleados deben irse

El fiscal general de Bahamas, Carl Bethel, advirtió ayer que los inmigrantes que perdieron sus empleos como resultado del huracán Dorian “deben irse a casa” incluso si sus permisos de trabajo aún no han expirado.

Bethel anunció que el Departamento de Inmigración emitirá un comunicado especificando que los empleadores de víctimas del huracán deben demostrar que el trabajador cuenta con condiciones de vida satisfactorias, porque si no lo hacen se les negará el permiso. “Si el empleador todavía les está pagando, entonces tienen un trabajo, si no, entonces tienen que irse a casa”, dijo Bethel.

Según un informe del Gobierno de Bahamas, el 41 % de los habitantes de las Ábaco -el área más castigada por Dorian- eran residentes legales al contar con permiso de trabajo. El Departamento de Inmigración advirtió además de que el solicitante de un nuevo permiso de trabajo deberá demostrar que su empleador le garantiza alojamiento y medios de vida para que no se convierta en un cargo para el Estado, además de subrayar que no se permitirá que las personas residan en viviendas irregulares.

Fue recordado también que los solicitantes de permisos de trabajo por primera vez deben estar viviendo en su país de origen cuando se hace la petición para vivir en Bahamas. Además, se recuerda que los permisos de trabajo no son transferibles de empleador a empleador.

El anuncio del Gobierno afecta a muchos haitianos que huyeron de los barrios marginales diezmados de las Ábaco después del huracán Dorian y que se instalaron en refugios. Figuras públicas han pedido al Gobierno que otorgue estatus temporal a inmigrantes desplazados por huracán Dorian, pero muchos bahameños reaccionaron con enojo ante las sugerencias.