Fiscal de la capital denuncia la acorralan para que renuncie

Rosalba Ramos deploró acoso venga desde hace tiempo y que ahora le “cierran el cerco”

Me están acorralando, me están orillando para que renuncie pero no lo haré. Intimé ayer al inspector Juan Medina para que en el plazo franco que vence el jueves, me entregue las pruebas por las cuales, de oficio, me investiga, para defenderme!

Con esa determinación habló ayer la fiscal del Distrito Nacional, Rosalba Ramos, al responder preguntas de dos medios de comunicación, entre ellos el periódico HOY, que la entrevistaron en su despacho en torno a la controversia que ha alterado la armonía entre una parte del Ministerio Público.

Reveló que el jueves acudió con el abogado Manuel Fermín a una cita que le hizo inspectoría. Creía que era para tratar de conciliar lo relativo a su participación en los medios de comunicación, y que se sorprendió cuando llegó y Medina le comunicó que era para entrevistarla por “faltas graves que podrían dar lugar a su destitución”.

“Ya yo me encuentro en la institución dentro de un escenario incierto… y lo que queda de parte mía es esperar que ellos (las autoridades del Ministerio Público) tomen las decisiones que entiendan pertinente para yo a partir de ahí también tomar las mías para defenderme si fuere necesario o incoar recursos que puedan ir en mi beneficio”, dijo la magistrada Ramos.

Acoso no es de ahora. Refirió que desde el inicio de la actual gestión en la Procuraduría General sufre acoso por parte del inspector Medina, pero que lo que le puso la tapa al pomo fue saber que era objeto de una investigación que incluía el caso de César El Abusador, porque ya antes habían insinuado que su chofer o ella habrían recibido dinero.

Indicó que además de los dos casos citados y el de Johnny Portorreal, del de la familia Rosario, Inspectoría la cuestiona también por tickets de gasolina que supuestamente le habrían dado a la exdirectora de prensa Kenia Carmona, luego de haber sido desvinculada de la institución, todo lo cual rechazó.

Otros atropellos que según dijo ha recibido de parte del inspector Medina, es la utilización de personal de las fiscalías sin su autorización, no obstante conocer la escasez de ese tipo de personal que tiene la dependencia que ella dirige.

Buscó conciliar. Informó que previo a acudir a la Inspectoría de la PGR el jueves, pensando que era para aclarar temas que consideró “irrisorios” como sus declaraciones sobre el ciberdelito que provocó mucha reacción, y el de los tickets de gasolina, le solicitó al abogado Manuel Fermín, su excompañero de la universidad y quien tiene buenas relaciones con la Procuradora General, que la pusiera al tanto de todo.

Dijo que el jurista le informó que habló con la magistrada Miriam Germán y que ésta habría minimizado el asunto afirmando que esas declaraciones no le hacían daño a la PGR siempre y cuando no dañaran un proceso, y lo refirió para que conversara con el inspector Medina y subsanaran el asunto.

“El abogado Manuel me dijo que fue donde Medina para informarle lo que le dijo la procuradora, y que Medina le contestó que de ese tema no podía hablar sin la presencia de los magistrados Yeni Berenice y Wilson Camacho; a lo que Fermín le contestó que esa situación se podía resolver conversando entre todos en una reunión y que no veía mayores inconvenientes en eso”.

La gran sorpresa. La fiscal Ramos expresó que para ella y para el abogado Fermín “fue una sorpresa” cuando el jueves acudieron a la Inspectoría “y el magistrado Juan (Medina) dijo que yo estaba siendo investigada de oficio y que iba a empezar la entrevista; que eran faltas graves que podían dar lugar a la destitución”.

Explicó que como no fue preparada para el escenario que le planteó el inspector, sino que fue “buscando una conciliación para continuar con su agenda (que tenía pendiente para entrevista con medios de comunicación)”, se sintió muy mal.

“Fue ahí cuando pensé que tenía que informarle a la máxima autoridad del MP el trato que me ha dispensado Medina no solo en esta ocasión sino en ocasiones anteriores, y es ahí que hago la comunicación a la magistrada (Germán Brito) diciéndole que me siento acosada moral y laboralmente por el inspector Medina”.

ZOOM

Un cerco

La fiscal Rosalba Ramos sostuvo que aunque el detonante para que para que la llamaran de la Inspectoría general fue su aparición en los medios de comunicación, el asedio y el acoso de Juan Medina no es desde el comienzo de esta gestión. “Ahora me cierran el cerco pero yo no voy a salir por la puerta de atrás; no importa lo que pase; voy a tener mi frente en alto porque estoy segura de que la verdad está de mi lado y espero en Dios justicia”, puntualizó.

Ramos sustituyó como fiscal a la hoy directora general de persecución Yeni Berenice Reynoso, tras ganar concurso interno del MP para ostentar el cargo por cuatro años. Deberá ser sustituida por igual método el año próximo.