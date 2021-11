Fiscal defiende su conducta

Acusación .- “La cesación temporal de nuestro rol es totalmente ilegal e inconstitucional”

El Procurador Fiscal Titular del Distrito Judicial de Valverde, licenciado Nelson Rodríguez González, defiende su conducta como Ministerio Público de su provincia ante acusaciones en su contra acogidas por un inspector de la Procuraduría General de la República, razón por la que se encuentra suspendido de sus funciones.



En una carta dirigida al director de este diario, el fiscal Rodríguez González ofrece una amplia explicación sobre las falsedades que, según afirma, sostienen la decisión en su contra. Se queja, además, porque no se le ha escuchado ni se le ha hecho acusación formal alguna. El caso lo llevó al Tribunal Superior Administrativo.



A continuación el texto de la carta del licenciado Rodríguez González:

Hacemos uso de estas líneas para solicitar que en medio de la pluralidad y audiencia que caracterizan a la plataforma y el periódico que usted tan dignamente dirige, nos conceda el honor de explicar y difundir nuestra versión respecto a un conjunto de acciones generadas por un grupo de personas, con el fin de dañar nuestra honra y hacer que seamos removidos de nuestras funciones como Fiscal titular del Distrito Judicial de Valverde (puesto del que nos encontramos momentáneamente suspendidos).



Es atinente informarle que recientemente en algunos medios locales de Valverde y otros de cobertura nacional, originados fuera de mi provincia, trascendió la información en relación con la suspensión del magistrado procurador fiscal titular de Valverde, por inspectoría del Ministerio Público -quien suscribe-, reseñando (aún sin confirmar, por supuestas razones de irregularidades).



Es oportuno destacar que dicha cesación temporal de nuestro rol es totalmente ilegal e inconstitucional, por lo que se ventila ante el Tribunal Superior Administrativo, razón por la cual todavía el Consejo Superior del Ministerio Público no ha decidido respecto al pedimento ya descrito, hecho por la Inspectoría del Ministerio Público.



Es importante señalar que, hasta la fecha de redactar esta misiva, quien le escribe, fiscal titular de Valverde, no he sido invitado a declarar, ni interrogado por esa dependencia, ni se me han notificado las supuestas pruebas en mi contra, solo un escrito con argumentos, en pocas palabras: nos encontramos en pleno estado de indefensión.



Cabe destacar que las principales imputaciones que hace Inspectoría a un servidor son dos: la Primera, supuestos maltratos y torturas a un ciudadano detenido por agentes policiales, que presuntamente ocurrió en Mao, Valverde, el 24 de septiembre del 2020. Hecho este totalmente falso, puesto que eso nunca sucedió y los testigos lo confirman y además que el hecho inventado presenta graves contradicciones y quien denuncia tiene antecedentes delictivos.

De igual modo, puede notarse una marcada incoherencia entre denunciante y los supuestos testigos respecto a los lugares donde alegan sucedieron las torturas que nos imputan, así como los tiempos en que las narran, pues bastará con verificar nuestra agenda laboral para palpar que no estuvimos en esos espacios y momentos, lo cual no pueden probar con multimedios u otros recursos.

El otro hecho presunto es respecto a una pérdida de arma tomada por un agente asignado a la institución, quien dice que el que suscribe mandó a comprar un arma de fuego, entre otras imputaciones que demostraremos en nuestro escrito defensa, ante el Consejo Superior del Ministerio Público, que es totalmente falso, producto de una invención.

Es importante destacar que el expolicía que denuncia tiene 4 hechos de pérdidas de armas de fuego, incluyendo su propia arma de reglamento y 2 procesos pendientes criminales.

Seguiremos con la frente en alto y defendiendo cada accionar, basado en nuestra hoja de vida y calidad moral, la que contrasta con el lamentable accionar y antivalores de quienes se robaron el arma evidenciada en las declaraciones de esos alegados testigos y sus narraciones en cada caso, graves contradicciones y falsedades.

Sírvase usted notar que el surgimiento de una lluvia de denuncias y quejas (en) contra nuestra, son por hechos que se alega sucedieron hace cerca de 2 años, en los años 2019 y 2020, las que sospechosamente son puestas en escena por medio de denuncias en la actualidad, es decir, a finales del año 2021.

Queremos establecer ante esta redacción del Periódico Hoy -como magistrado y nuestro equipo de abogados, – que se trata de un trama orquestada, dirigida y manipulada por un reconocido médico, político que se encargó de conquistar a grupos de personas, como abogados, comunicadores, invasores de terrenos, entre otros ciudadanos, los que tienen un elemento común y es -tener procesos pendientes en esta Jurisdicción- y haber sido enfrentados en sus malos pasos por quien suscribe. Resaltando uno de ellos un abogado comunicador expolicía con expedientes de varias muertes en Puerto Plata, Dajabón y Valverde, quien se le sindicaba cuando era policía y en la actualidad como un sicario peligroso.

Hacemos la aclaración de que, juzgando las funciones contempladas en la descripción del puesto que ostentamos como representante y garante de la sociedad y su clima de derecho, desde la fiscalía, nosotros como titular y los Fiscales de acuerdo con lo que establece el debido proceso de ley, hemos enfrentado y perseguido la criminalidad en todas sus vertientes -de manera enérgica y contundente y gran parte de las malquerencias radican en ese proceder.

Bastar dar seguimiento a los múltiples casos instrumentados en nuestra gestión en contra del narcotráfico, invasiones de tierra, violencia intrafamiliar, crimen organizado, entre otros delitos que laceran la sociedad dominicana y nos encontraremos con una verdad transparente, que ha sido objeto de reconocimientos por la comunidad y las iglesias de la demarcación. Sin embargo, se nos suspende y los actores violadores de las leyes ahora reciben principalía y son presentados como héroes y víctimas, por parte de algunos medios -entre los que no se cuenta el que usted tan dignamente dirige.

La componenda y ardid de un grupo de poder económico, comunicacional y en fragmento político, contra quien les escribe ha logrado que algunas esferas de supervisión al desempeño del Ministerio Público no hayan evaluado el expediente limpio como procurador Fiscal de Valverde, siendo miembro del MP de carrera desde hace 18 años.

Es que la sola verificación de la hoja laboral, mostraría a- un fiscal profesional intachable, impoluto, trabajador y honesto, dador de pruebas en los diferentes escenarios en donde se ha desempeñado como Ministerio Público, siempre apegado a la ley y a la Constitución, y destacado como fiscal litigante en los diferentes tribunales, ganando cientos de casos de gran envergadura, en base al debido proceso, pruebas contundentes e irrefutables que han restaurado la armonía rota por la criminalidad.

Nos resistimos a creer que siguiera exista la posibilidad de que los atentados contra la propiedad privada, el tráfico de influencia o la posible impunidad de la violencia intrafamiliar avalada por poder económico, comunicacional y moderadamente ideológico -puedan hacer sucumbir al régimen de derecho que un Ministerio Público debe velar y en lo que hemos creído y creeremos como abogado y profesional cristiano.

Es por todo lo anterior, que solicito a esta tribuna informativa, difundir la solicitud como fiscal titular de Valverde para que la inspectoría del Ministerio Publico dé cumplimiento a lo que establecen nuestra Carta Magna, en lo relativo a la tutela judicial efectiva, la ley orgánica que nos rige, 133-11, y el reglamento Disciplinario del MP y pueda realizar una investigación imparcial apegada a la verdad y la equidad, donde se nos escuche y se ponga en nuestras manos las pruebas y documentos que soportan la acusación en nuestra contra, cosa que no se ha hecho.

Es que si ese estamento toma en cuenta el buen nombre del investigado y la institución que orgullosamente trabaja y no se ve afectada por un grupo -ahora enseñoreado – con interesados y malsanos, entonces ha de prevalecer la Ley, la Constitución y la verdad que tanto defiende el Ministerio Publico y un servidor como su representante, pues la legislación puede ser dura, pero es la normativa que todos debemos seguir y entonces la sociedad dirá satisfecha, que hemos actuado correctamente.

A la espera de su difusión y acogida, me reitero admirador de su línea informativa objetiva y le remito saludos,

Lic. Nelson Rodríguez González

-Fiscal Titular Distrito Judicial de Valverde.