Fiscalía ilustra cómo se ve el «cuarto oculto» de casa Raphy Pina

Luego de que el pasado 22 de diciembre, un jurado encontrara culpable al productor de música urbana Rafael «Raphy» Pina por cargos de posesión de armas de fuego, en el día de hoy ha salido a la luz pública un documento donde se muestra a través de fotos un «cuarto oculto» en una casa de Pina, lugar donde presuntamente guardaba las armas.

Estas fotos fueron tomadas durante un allanamiento realizado el primero de abril de 2020 en una residencia propiedad de Pina Nieves en la urbanización Caguas Real. Además de dos armas de fuego, allí guardaba también las municiones y una caja fuerte, entre otros artículos.

La divulgación por parte de la Fiscalía se hizo a petición de la defensa del productor musical con el propósito de que la presentación se agregara a los argumentos finales del expediente del caso.

El productor y manejador artístico urbano, Raphy Pina, fue hallado culpable este miércoles por violar la ley federal de armas, por lo que podría ser sentenciado a 20 años de prisión.

El veredicto lo dio el Tribunal Federal de Puerto Rico tras casi una semana de la presentación de las pruebas.

De acuerdo a una publicación del diario boricua El Nuevo Día, Pina quedará bajo restricción domiciliaria hasta que llegue la sentencia, la cual será emitida el próximo día 1 de abril.

Luego de salir del tribunal, el productor aseguró que continuará su lucha para demostrarle al mundo quién es él.

Más:

Pina, esposo de la cantante Natti Natasha, se ha mostrado fortalecido y con mucho apoyo de su familia. Hoy compartió una imagen a la red social Instagram donde se le ve junto a Vida Isabelle, la hija de ambos, en su casa usando grillete. La imagen esta acompañada de un mensaje bastante alentador: