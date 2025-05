La Fiscalía de La Altagracia negó que enviara a ejecutar una orden de arresto contra la viuda del empresario Merle Wayne Fuller, quien en vida presidía el Clúster Turístico Dominicus Americanus.

«La fiscal titular Claudia Lorena Garrido C, Claudia Lorena Garrido C, por lo que dejaba sin efecto la orden de arresto contra María Elvira Ramírez Concepción, viuda del empresario, apresada con la componenda de abogados y policías como resultado de la corrupción que impera en el Palacio de Justicia del municipio San Pedro de Macorís fruto de la corrupción imperante en el Palacio de Justicia de Higüey y de un fiscal que fue recusado que no ha querido deshacerse del caso por sus compromisos con una de las partes dijo el- doctor Miguel Valerio», dice una nota de prensa.

“Hago constar que la orden de arresto No. 01981-2025 en contra de la señora María Elvira Ramírez Concepción, de fecha 07 del mes de mayo del 2025, fue ejecutada por el 2do. Teniente Lorenzo Henríquez en fecha 29-05-2025 en la ciudad de San pedro de Macorís, no fue mandada a ejecutar por esta fiscalía de La Altagracia ni enviada al sistema de ejecución, por lo que queda sin efecto la misma”, precisa una certificación de la fiscal titular emitida en Salvaleón de Higüey que anexamos a este documento de prensa.

La viuda del empresario Merle Wayne Fuller fue arrestada por presunta usurpación de herencia millonaria a pesar de que en el proceso las partes se encontraban en proceso de negociación.