Fiscalía de Puerto Plata deposita acusación contra Wander Franco

La Fiscalía de Puerto Plata depositó la acusación contra el pelotero de Grandes Ligas Wander Franco.

Los señalamientos del órgano acusador contra el toletero de los Rays de Tampa Bay son de explotación sexual.

La Fiscalía depositó la acusación luego de que se rumorara que el plazo para presentar de maner formal los señalamientos estaba próximo a vencerse.

Franco entró a la lista restringida por una semana el 14 de agosto, cuando MLB abrió una pesquisa a raíz de una serie de publicaciones en las redes sociales que insinuaban que el jugador tenía una relación con una menor. The Associated Press no ha podido verificar las publicaciones.

El Grandes Ligas fue colocado en licencia administrativa el 22 de agosto y estuvo así hasta el final de la campaña. No hay licencia durante el receso de temporada.