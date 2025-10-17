Fiscalía del DN solicita prisión preventiva contra tirador de la UASD por tentativa de homicidio

La Fiscalía del Distrito Nacional solicitó prisión preventiva, como medida de coerción, contra Alexander Jiménez Galván, por presunta tentativa de homicidio contra dos miembros de la seguridad de la sede central de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), durante un tiroteo ocurrido el pasado jueves aproximadamente a las 3:00 de la tarde.

Así lo adelantó una fuente al periódico Hoy, quien no ofreció mayores detalles respecto a las razones por las que el órgano acusador dio dicha calificación jurídica contra Jiménez Galván.

¿Qué dijo la UASD?

Hasta el momento, lo que ha dicho la casa de altos estudios es que el pasado miércoles, el joven, sindicado como el protagonista del tiroteo, se habría molestado por una actitud de una persona que trabaja en la universidad y por esta razón regresó al siguiente día a emprender a tiros contra parte del cuerpo de seguridad de esa entidad.

«Este incidente fue el producto, supuestamente, de una actitud con la que (un presunto estudiante) no se sintió complacido (con la UASD). Le violentaron un derecho, dice él (…) y amenazó con venir a agredir a algunos miembros de la seguridad», dijo ayer el relacionista públiuco Luis Pérez.

Más tarde, a través de un comunicado, la UASD anunció que durante el pasado jueves la docencia quedaba suspendida en esa sede, y llamó a las autoridades, incluyendo la Ministerio Público, a profundizar las investigaciones sobre el hecho.

Herido había llegado sin signos vitales

Sin embargo, no se ha dado a conocer las razones reales que despertaron la ira del joven contra los miembros de la seguridad. Mientras, uno de los heridos, Lyedgers Encarnación, tuvo que ser intervenido quirúrgicamente en el Centro Médico Cubano, poco después de incidente.

Johanna Corona, relacionista pública de la clínica, dijo que Encarnación había llegado a ese centro de salud sin signos vitales. Luego de la cirugía, el herido fue trasladado a cuidados intensisvos, donde se mantiene estable, dentro de su cuadro.

