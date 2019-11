Fiscalía DN aún no decide querella contra Dauhajre por caso Odebrecht

La Unidad de Análisis de Delitos Financieros de la Fiscalía del Distrito Nacional aún no decide si le da curso a la querella que interpusieron anteayer los abogados Guido Gómez Mazara, dirigente perredeísta, y Domingo Rojas Pereyra contra el economista Andrés “Andy” Dauhajre, acusado de recibir sobornos de la constructora Odebrecht por US$9.5 millones para que éste le facilitara la licitación y sobrevaluación de la central termoeléctrica Punta Catalina.

Según la querella, que Gómez Mazara ya había depositado ante la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) en julio pasado, Dauhajre recibió esa suma de dinero a través de distintas sociedades comerciales, entre estas Baker Street Financial, “evidenciándose con ello la intención de ocultar la verdadera naturaleza de dichos pagos”.

El pliego acusatorio, que se apoya en las revelaciones que hizo la periodista Alicia Ortega, señala que el imputado Dauhajre utilizó el sistema bancario estadounidense para lavar dichos fondos provenientes del soborno y adquirir un apartamento en el condado de Manhattan, Nueva York, en 2015, mediante la sociedad comercial Baker Street Financial, conforme la documentación de la Oficina del Registrador de esa ciudad.

Los querellantes y actores civiles de esta acción legal contra el economista Andy Dauhajre son las fundaciones Nacional de los Derechos Civiles y Nacional de la Juventud.