Fiscalía investiga posible vínculo con narcotráfico en tiroteo de Bella Vista

Rosalba Ramos

La fiscal del Distrito Nacional, Rosalba Ramos, informó este martes que el tiroteo registrado recientemente en el sector de Bella Vista podría estar relacionado con actividades de narcotráfico, según las primeras indagatorias del Ministerio Público.

“Se presume tiene vínculos con el narcotráfico, pero estamos investigando”, declaró Ramos.

La representante del Ministerio Público indicó que en el marco de la investigación ya se han identificado a varias personas presuntamente involucradas, así como un vehículo vinculado al hecho. Sin embargo, no ofreció mayores detalles sobre los sospechosos ni sobre el avance del proceso judicial.

El tiroteo, que generó alarma entre los residentes de Bella Vista, se encuentra bajo investigación para esclarecer los motivos del enfrentamiento y determinar responsabilidades penales.

Lency Alcántara

Periodista, con más de una década de experiencia en temas económicos y de investigación. Especialidad en Comunicación Iconográfica.

Digo