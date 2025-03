Fito Paez presentó en enero el primer adelanto de este nuevo proyecto, “Cuando el Circo llega al pueblo”, y en febrero “Superextraño”, permitiendo que sus fans saborearan el inicio de esta maravillosa obra sin precedentes. Ahora, con el lanzamiento del álbum completo, descubrimos “Sale el Sol” , el colorido focus track que pone punto final a la gran historia.



“NOVELA” es una gran obra musical, que, en tiempos caóticos, complicados y desalentadores, nos lleva a conocer un mundo de ilusiones y de amor. Con la excusa de contar como afectó a los jóvenes –y a su propia vida– aprender a vivir en un pueblo recóndito de la provincia de Santa Fe (Argentina), el artista rosarino creó un universo mágico, que se cuenta en formato cinematográfico y discográfico a través de 25 canciones inéditas, que relatan una historia extraordinaria con personajes originales de espíritu rebelde y apasionado.





Compuesta por Fito Paez, producida por él mismo, Gustavo Borner y Diego Olivero, grabada entre Abbey Road (Londres) y los estudios de Sony Music 5020 Madrid, es una obra de arte de infinitas dimensiones que no dejará a nadie indiferente.



Como parte de los tracks que componen la obra, se encuentran los textos lucidos por la maravillosa interpretación de la actriz, dramaturga y directora de cine Lorena Vega.



Tracklist NOVELA

1. Universidad Prix

2. El Amor

3. Brujas Salem de Prix

4. Maldivina y Turbialuz

5. Cuando el Circo Llega al Pueblo

6. Naná / La Siesta

7. Cruces de Gin en Sal

8. Jimmy Jimmy

9. Nobody Knows

10. Miss Understood

11. Balas y Flores

12. Superextraño

13. Herencia

14. Modo Carrie

15. Love is Falling Over My Heart

16. Argentina Es Una Trampa

17. Infierno en la Tierra

18. El Vuelo

19. Aceptémoslo

20. El Último Apagón

21. El Triunfo del Amor

22. Los Corazones Necesitan Amar

23. Julius Perdiéndolo Todo

24. Sale el Sol

25. Esperanzas y Tormentas

La historia

La Universidad Prix es una prestigiosa casa de estudios dedicada a la brujería. Se ubica en TON 618, el agujero negro supermasivo más grande del universo. Posee sesenta mil millones de masas solares en su estómago interior. El monstruo de todos los monstruos. Se encuentra a diez mil millones de años luz de la Tierra, unas cien mil veces el diámetro de la Vía Láctea. En otras dimensiones.

Las costumbres humanas difieren de las prixianas. Las sillas no existen. Las mesas y las camas, tampoco. Los alimentos no se ingieren, se imaginan. Los cuerpos son amorfos, algunos con similitudes humanas. Los seres con piernas caminan, otros vuelan o se arrastran, según sus características biológicas. Algunos tienen ojos, otros no. Existen camellos con cabezas de teléfono. Jirafas de cuello corto con orejas de mono. Latas inservibles con piernas patizambas que mugen como vacas. Lagartos con brazos y manos similares a las humanas. Androides haraganes con alas de plumas. Nunca se descansa. No hace falta. No está permitido. El tiempo es una materia volátil, flexible.

Rectitud Martirius es la rectora dura e implacable de la Universidad Prix. Clásica bruja de manual, tiene la piel escaldada de granos de pus. Una nariz que, de tan larga, casi que se la come. Un sombrero de bruja cachavacha, una escoba sucia siempre a su lado, como bastón imperial, y un traje marrón que oculta sus largos pies y su cola de rata. Tiene una voz estentórea que hace temblar los espacios donde chilla o grita sus rezongos, que es casi todo el tiempo.

Maldivina y Turbialuz son las brujitas estrellas de la universidad Prix. Las envidiadas por todos por sus excelentes notas, a pesar de su pésimo comportamiento. Son dos jóvenes desenfadadas. Bellas e inteligentes. Tiernas y despiadadas. Maldivina es una muchacha rubia de ojos azules, y Turbialuz, una jovenzuela morocha de ojos negros. Pendencieras como las peores. Son la pesadilla de Rectitud Martirius. Harta de tolerar sus malos hábitos y comportamientos, Rectitud Martirius, con la anuencia del concilio superior de brujos, decide que va a asignarles el examen más difícil de la Universidad Prix: la formación de un romance perfecto en parajes lejanos.

Loka una adolescente de dulce mirada e irresistible belleza, la protagonista del romance y principal heroína junto a Jimmy, un adolescente tierno y salvaje que toca la guitarra y es el cantante de la banda de rock “Los James Dean”, el otro protagonista de esta historia de amor.

Jimmy vive en Villa Constituciónen la provincia de Santa Fe, Argentina. Es nuestro joven héroe guitarrista, huérfano de madre y padre. Convive con su simpática tía Charito en una típica casa chorizo de fines del mil ochocientos, ubicada frente a la plaza del pueblo. Charito: es una mujer de casi cincuenta años, adicta a las pastillas que le provee su amante, don Ignacio Chantoni, farmacéutico y “siquiatra” del pueblo.

Por otro lado nos encontramos a Jok, dueño del Circo Beat y el padre de Loka. Un hombre rudo, de unos cincuenta años que parecen estirarse dos décadas hacia adelante en el tiempo. Bigote finito de rufián de película, corpulento, ojos afilados y negros como la noche. El Circo Beat es un antiguo organismo pleno de viejas historias y rencillas de todo tipo. Se encuentra parado en el medio de una tormenta de dimensiones bíblicas en la ruta 9 de la provincia de Santa Fe, en la localidad de Arroyo Seco.

Dentro del circo beat de Jok,nos encontramos a Julius: el domador de tigres famélicos. Es un hombre guapo, de rostro anguloso y semibarbudo marcado por surcos que han envejecido a golpes de ginebra. Tiene una vieja rivalidad con Jok. Los dos estaban enamorados de la misma mujer. La mamá de Loka, quien termina decidiéndose por Jok en su coqueteo entre los dos hombres que le atraían. Una noche, en un desafortunado episodio, la madre de Loka muere aplastada por los elefantes del circo.

Muchos personajes no son lo que aparentan ser. Así en el cine como en la vida. La historia transcurrirá en el lapso de una hora, aproximadamente, para el oyente. Entre un gallinero que oficia de sala de ensayo, una iglesia trasformada en un edificio de la inquisición moderna, una carpa desvencijada, la Universidad Prix, excéntricos personajes de circo de diferentes extracciones sociales y nacionalidades, un prostíbulo bien hechor, rufianes de toda calaña, una tormenta inasible y dos chicxs que quieren escapar de sus designios familiares y dejar una pequeña ciudad de provincia cuyos habitantes pueden transformarse en una salvaje jauría humana en lo que canta un gallo.

Esta historia se desarrollará en un espacio sin tiempo. Habrá que apagar dispositivos electrónicos para poder disfrutar de este cuento.

Aventuras fantásticas, cabarets inquietantes. Vecinos darks y freaks. Personaje con angustias, tragedias, luces y sombras, que transitan sus días en el límite entre un pueblo y un circo pobre que define el antagonismo y la puesta en escena de la vida cotidiana y su reacción ante hechos sobrenaturales que se suceden constantemente, entre ellos, la aparición del amor.

“NOVELA” llega abanderada por el tema “Sale el sol” la canción que marca el pulso del desenlace de la historia. Después de que el pueblo fuera víctima de una turba enloquecida buscando linchar a Jimmy y a Loka, justo ahí donde el periodista quería la nota, el cura un exorcismo y la policía meterlos presos, se aproxima el último apagón.

Entre caos y descontrol, Loka resiste y Jimmy se las ingenia para rescatarla, ayudado por Charo y los chicos de la banda. Con el pueblo todavía caliente por el fragor de las ruinas, Julius lo pierde todo, y el circo se va del pueblo. Entonces, lo que era gris ceniza, se ilumina. El rumbo cambia intempestivamente: Sale el sol.

Es el fin del viaje, del film, de la historia. Todo es positivo. Las imágenes se suceden entre arco iris, los animales del circo en libertad y la felicidad de Jimmy y Loka, mientras el Circo Beat se retira por un camino de tierra.

“Sale el sol” es la canción positiva, la que demuestra que todo se destruye y se vuelve a armar. A pesar de que en la calle se vivió y se seguirá viviendo una vida plena de esperanzas con terribles tormentas, triunfó el amor. “Sale el Sol” llega con un impresionante videoclip producido por Antiestático.

Fito Paez, nacido en Rosario (Argentina) en 1963, es uno de los más grandes músicos latinoamericanos de todos los tiempos, y su obra ha sido grabada en todos los idiomas por artistas de todo el mundo.



A lo largo de su extensa carrera, se ha presentado en concierto alrededor de toda Latinoamérica, los Estados Unidos e importantes ciudades de Europa, en escenarios tan emblemáticos como, por ejemplo, el Carnegie Hall y el Radio City Music Hall de Nueva York, el Dolby Theatre y el Fillmore Theatre de Los Ángeles, el Auditorio Nacional del D.F. mexicano o el Teatro Colón de Buenos Aires; y grandes Festivales: Vive Latino, Rock al Parque, Lollapalooza y Viña del Mar, entre muchos más.



Ha compartido escenarios y estudios de grabación con innumerables colegas: Elvis Costello, Charly García, Pablo Milanés, Luis Alberto Spinetta, Caetano Veloso, Joaquín Sabina, Gerardo Gandini, Alejandro Sanz, Paulinho Moska, Andrés Calamaro, Rita Lee, Nathy Peluso, Armando Manzanero, Hugo Fattoruso, David Lebón, Fabiana Cantilo, y un largo etcétera.



Recibió el premio internacional Master of Latín Music otorgado por Berklee College of Music en Boston, siendo el primer músico de rock latinoamericano en recibir este prestigioso galardón mundial.



En 2021 su álbum «La conquista del espacio» fue ganador en la 63° Entrega de los GRAMMY® Awards como «Mejor Álbum Latino de Rock o Alternativo” (su segunda nominación a 20 años de la de “Abre” en 2000).



De sus álbumes más recientes, destacan el multipremiado «La conquista del espacio» y la trilogía «Los años salvajes», una inmensa obra compuesta por tres episodios que muestran diferentes facetas del arte musical de Paez: el álbum de canciones nuevas con su banda que le da título, «Futurología Arlt», disco orquestal inspirado en la literatura del gran escritor argentino Roberto Arlt, y ‘The Golden Light», en el que solo con su piano, interpreta composiciones originales en un contexto intimista.



La Academia Latina de Grabación le otorgó en 2021 un Premio a la Excelencia Musical, reconocimiento por la excepcional importancia artística de sus contribuciones creativas en el campo de la música grabada a lo largo de su carrera.



Entre múltiples nominaciones, obtuvo 11 gramófonos de los Latin GRAMMY Awards®, además de innumerables premios y distinciones recibidos en todo el continente a lo largo de su carrera.



Desde septiembre de 2022, el Tour “El Amor 30 Años Después Del Amor” ha marcado un hito en Argentina, con 8 sold-out en el Movistar Arena Buenos Aires ese año y más de 70 mil personas agotando tickets durante dos históricas noches en el Estadio de Vélez Sarsfield a principios de abril de 2023. La gira celebrando uno de los trabajos más trascendentales de su carrera continuó recorriendo el interior de su país, y sumando destinos internacionales en ciudades de Estados Unidos, España, Brasil, Colombia, Chile, Uruguay, Paraguay y Venezuela.



También es guionista y director de dos películas: «Vidas Privadas» y «De Quién Es El Portaligas». Además, es autor de 4 libros editados en toda América: «La Puta Diabla», «Diario De Viaje», «Los Días De Kirchner» e “Infancia y Juventud¨.



Netflix presentó la serie “El amor después del amor», ficción basada en la vida de Fito Paez. Siendo uno de los estrenos más destacados en toda la región, ha liderado el ranking de los contenidos más vistos en la plataforma, con una gran repercusión en medios y generando tendencia en redes sociales.



La grabación de la nueva versión del clásico álbum del mismo título comenzó en agosto 2022 en Los Ángeles, con Paez acompañado en la producción por Gustavo Borner y Diego Olivero. «La idea fue transformarlo, volver a visitarlo y hacerle cosas nuevas”, declaró el artista rosarino, que grabó originales nuevas versiones para este repertorio inolvidable, con una mirada verdaderamente actual. Acompañando por grandes músicos, cuenta con invitados de lujo pertenecientes a las más varias latitudes y generaciones.



Titulado “EADDA9223”, la sigla que le da nombre está conformada por las iniciales del álbum original, “El Amor Después Del Amor”, sumando las últimas dos cifras de su año de edición, 1992, y del de lanzamiento actual, 2023.



Luego de presentarse en marzo en el festival Vive Latino México, el 2024 lo encontró afincado en Madrid, desarrollando Novela, su próximo material de estudio que también tendrá su película. Desde España viajó al emblemático estudio Abbey Road en Londres, donde comenzó la grabación del disco, junto a Gustavo Borner y Diego Olivero en la producción. Fueron cinco jornadas maravillosas, que contaron con el compromiso musical y sesiones de Ian Thomas en batería (ha trabajado con Eric Clapton y Mick Jagger entre otros), Adam Goldsmith en guitarras (Gloria Estefan, Seal, Robbie Williams) y el violinista Everton Nelson (Ryuichi Sakamoto). El circuito continuó en los estudios 5020 de Madrid, dónde se finalizó la grabación en el mes de julio, luego de seis meses de arduo trabajo.



En paralelo, craneaba y trabajaba en la presentación en vivo del aniversario de dos de sus discos más destacados: “Del 63” y “Circo Beat”. Finalmente, bajo el nombre “Páez 4030”, se celebraron estos dos álbumes emblemáticos de su carrera, conmemorando 40 años desde el lanzamiento de su primer disco “Del 63” y 30 años del icónico “Circo Beat”.



De este modo, mientras trabajaba en nuevo material, Fito Paez revisitó su historia con una perspectiva actual sobre estas dos obras que han marcado generaciones y se han convertido en himnos del rock en español. Noviembre fue el mes que inició este encuentro exclusivo con esos discos, con una catarata de shows en el Movistar Arena de Buenos Aires; también Rosario, Córdoba, Santiago de Chile y Montevideo (Uruguay) pudieron disfrutar de estos únicos momentos.



El 2025 lo comienza retomando la gira “El amor después del amor” con conciertos pendientes del año 2024 en su querido México: dos shows en el Auditorio Nacional en Ciudad de México, uno en Guadalajara, y el esperado evento multitudinario en Zócalo, que congregó tanto a los habitantes de la ciudad como a los del Valle de México.



A fines de marzo finalmente da a conocer “Novela”, sin dudas una obra de arte sin precedentes, que nos transportará en una nueva y emocionante excursión hacia el talento creativo de Fito Paez.