Fitzgerald y Mercedes lideran victoria Los Prados

Eddy Mercedes, de Los Prados, conduce el balón.

El refuerzo BJ Fitzgerald y el nativo Eddy Mercedes comandaron una remontada del club Los Prados, que se vieron abajo de hasta 22 puntos, para vencer 85-79 a San Carlos, en el primer partido del doble cartel de la octava fecha de competición del 49 TBS Distrito 2025.

Los pradenses se vieron perdiendo de 22 puntos en el tercer período, 64-42, restando 5:17 por jugarse, luego que el sancarleño Eddy Polanco encestara un lance desde el arco de tres. A partir de ahí vino la embestida de Los Prados en una ofensiva que tuvo como protagonista por excelencia al refuerzo norteamericano BJ Fitzgerald, quien anotó 29 puntos en el partido y atrapó 11 rebotes para un doble-doble, y de igual manera al nativo Mercedes (Chiquito Irving) con 23 tantos, seis balones capturados y repartió cuatro asistencias.Kelvin Ramírez tuvo nueves unidades y siete atrapadas.

Por los chicos de las Cinco Esquinas, Juan Guerrero con cifras dobles de 27 puntos más 14 rebotes hasta que pasó lo inesperado, le viraron el marcador y ganaron Los Prados.

