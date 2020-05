FJT deplora TC no reciba amparo que busca la devolución 30% fondos AFP

La Fundación Justicia y Transparencia (FJT) deploró y calificó como grave la negativa del Tribunal Constitucional Dominicano (TC) de recibir una acción de amparo contra las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), que busca la devolución del 30% de los ahorros de los trabajadores.

Trajano Potentini, presidente de FJT, indicó que no desistirá n de su lucha por la devolución de los fondos, por lo que hoy volverán al TC con un alguacil y un notario para ‘obligar al alto tribunal a recibir el recurso’.

“Resulta contraproducente que siendo el Tribunal Constitucional el máximo intérprete y guardián de la Constitución y garante de los derechos fundamentales de los dominicanos, impida a millones de trabajadores la posibilidad de conocerle su caso en contra de las poderosas AFP”, expresó Potentini en una nota.

Manifestó que la competencia del TC está justificada porque el país está en estado de emergencia por el coronavirus, donde la justicia ordinaria está casi cerrada y los ciudadanos en situación de indefensión y poco acceso a la justicia.

Condenó que la secretaria del tribunal, luego de conocer los fines del amparo, hiciera algunas llamadas y consultas para decir que no recibiría el recurso porque había recibido órdenes superiores.

Potentini afirmó que no se dejarán intimidar de las órdenes superiores y de los ‘poderes que obran a lo interno del TC’ para desamparar al pueblo en sus reclamos y que si persiste la negativa irán ante los organismos internacionales de derechos humanos.