Flacso-RD: un espacio para la producción de investigación

La Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso), creada en 1957 con el apoyo de la Unesco, es un organismo internacional de carácter regional, autónomo, académico y plural, constituido por 18 Estados miembros, para promover la enseñanza, gestión de riesgos de salud con un enfoque social, así como la investigación y cooperación técnica en el campo de las ciencias sociales.

Realiza actividades académicas en 13 países de América Latina y el Caribe. Originalmente, Flacso solo tenía presencia en Chile, en 1957, pero a partir de 1974 comenzó su expansión geográfica. En la actualidad se expresa en unidades académicas en Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, Cuba, Ecuador, Guatemala, México, El Salvador, Honduras, Paraguay, Uruguay y República Dominicana.

Ha realizado un importante aporte al desarrollo de las ciencias sociales en América Latina y el Caribe. Para sus 65 años de fundación, en el 2022, ya había graduado más de 17,000 personas. Cuenta con equipos de especialistas, docentes y de investigación, que cumplen con los más altos estándares académicos a nivel internacional, así como bibliotecas y publicaciones sobre temas relevantes de la región.

Para conocer de cerca el valioso trabajo de investigación y sus aportes a las políticas sociales, democracia, educación y crisis medioambiental en el país, HOY conversó con Cheila Valera, directora del Programa República Dominicana de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FlacsoRD), quien definió esa entidad como un organismo internacional de carácter regional, intergubernamental y autónomo para la promoción de la enseñanza, la investigación y cooperación en ciencias sociales.

“Lo más importante es que es un espacio de diálogo entre gobierno y sociedad, para que se pueda hacer un trabajo de fortalecimiento democrático y desarrollo social, porque América Latina sigue siendo la región más desigual del planeta”, afirma.

Relación con la UNESCO

Flacso un organismo intergubernamental de carácter académico, creado como resultado de la colaboración de los gobiernos de América Latina, el Caribe y la Unesco, para promover la enseñanza, investigación, cooperación técnica y el desarrollo de las ciencias sociales en la región, siguiendo las recomendaciones surgidas de la Primera Conferencia Regional sobre la Enseñanza Universitaria de las Ciencias Sociales, en Río de Janeiro y de la Novena Conferencia General de la Unesco, en Nueva Delhi, ambas en 1956.

De acuerdo con la directora de FlacsoRD, la iniciativa se formalizó mediante un tratado internacional, cuyo depósito está a cargo de la Unesco, lo que otorgó a Flacso el carácter de organismo intergubernamental, en 1977 y define el trabajo conjunto para promover el desarrollo de ciencias sociales en América Latina y el Caribe, en coordinación con gobiernos, universidades e institutos nacionales.

¿Cuál es su sello distintivo?

Flacso ha convertido la investigación, formación especializada y la cooperación en motores de transformación social. Ha fortalecido las capacidades en varias generaciones de especialistas que hoy lideran instituciones estatales, organizaciones sociales y sus comunidades en el país, desde la reflexión y el aporte de soluciones innovadoras a las problemáticas más apremiantes de la región.

Su excelencia académica ha sido reconocida a nivel global por el prestigioso Go To Think Thank Index, que sitúa a Flacso entre los 100 principales centros de pensamiento del mundo y entre los 10 de mayor impacto y calidad en América Latina.

“El sello de Flacso es la prolífica producción de investigaciones relevantes y sustantivas sobre temas prioritarios de la región, constituyéndose en la institución de referencia del pensamiento crítico, político, económico, social, cultural y medioambiental en la región. La pluralidad de enfoques, corrientes y metodologías acompaña la producción de conocimiento de alto rigor científico y compromiso ético”, explica la investigadora.

Asimismo, es un puente entre el pensamiento científico social, las políticas públicas y la sociedad, a través de espacios de diálogo e interlocución entre los actores más relevantes de la región, como son gobiernos, congresos, organismos internacionales, organizaciones y líderes sociales, con miras a construir los consensos fundamentales que requieren las políticas públicas a favor de la democracia, la justicia social, el desarrollo sostenible, el conocimiento y la integración latinoamericana y caribeña.

Adaptación y liderazgo

En su intervención, señalo que Flacso ha demostrado capacidad de adaptación y liderazgo. “Durante las dictaduras del siglo XX, fue refugio y espacio de resistencia intelectual para académicos y científicos sociales. Con la llegada de la democratización, se convirtió en un aliado clave para el fortalecimiento de las instituciones y la gobernanza democrática. Hoy, frente a los desafíos de la postverdad y la desinformación, Flacso se mantiene como un referente de rigor y seriedad académica, visibilizando problemáticas contemporáneas y planteando soluciones viables.

Pueden adherirse a esta organización los gobiernos de países de América Latina y el Caribe que sean miembros de la Unesco y que formalicen su incorporación con el Acuerdo Constitutivo de la institución.