La flatulencia o meteorismo es un exceso de gases (hidrógeno, bióxido de carbono, metano) en el intestino que causa espasmos intestinales y distensión abdominal.

Así lo explicó el Médico Nutriólogo Clínico, Jimmy Barranco Ventura, quien explicó que el gas del intestino procede del aire que se ingiere al tragar o deglutir y del que producen naturalmente las bacterias intestinales por fermentación a nivel del colon, de hidratos de carbono no digeribles por las enzimas del organismo humano, siendo los más importantes: estaquiosa y rafinosa (abundantes en los frijoles y en menor cantidad en brócolis, espárragos, otros vegetales y granos enteros).

«Todos producimos gases en mayor o menor proporción (por lo menos 10 veces al día), aunque algunas personas son más susceptibles que otras, debido a la naturaleza de su microbiota intestinal», señaló.

Flatulencias (Fuente externa)

Beneficios de tirarse pedos

A continuación te mostramos los beneficios de tirarse pedos, según señala el portal web Saludonnet.com:

Alivio de la hinchazón y la incomodidad abdominal

Expulsar gases reduce la presión acumulada en el intestino, lo que alivia el dolor o la hinchazón estomacal.

Señal de una microbiota intestinal activa y saludable

La producción de gases indica que las bacterias del intestino están fermentando adecuadamente la fibra, algo vital para una digestión eficiente.

Prevención de diverticulosis y estreñimiento

Una dieta que produce gases (por ejemplo, alta en fibra) mantiene el tránsito intestinal activo, lo que puede prevenir trastornos como diverticulosis.

Indicador de una dieta saludable

Las personas que consumen legumbres, verduras, frutas y cereales integrales suelen tener más flatulencias, lo cual refleja una alimentación rica en nutrientes.

Eliminación de toxinas y subproductos digestivos

Los pedos ayudan a expulsar gases residuales de la digestión, lo que evita acumulaciones dañinas.

Posible relación con reducción de presión arterial

Estudios preliminares han sugerido que el sulfuro de hidrógeno en pequeñas dosis (un componente de algunos pedos) podría tener un efecto protector en el sistema cardiovascular.



Flatulencias (Fuente externa)

¿Cuáles son las causas de flatulencia y cómo se pueden controlar?

El Médico Nutriólogo Clínico, Jimmy Barranco Ventura, explicó que con frecuencia, el exceso de gas se observa en personas que comen deprisa , ya que tragan demasiado aire mientras comen (por estrés y ansiedad); en la indigestión, por aumento brusco en el consumo de fibras dietéticas o alimentos ricos en fibras, por exceso en la ingestión de alimentos ricos en almidones (arroz, pastas alimenticias, papas, víveres, panes, cereales, galletas, etc.), al beber licuados con sorbetes, por el empleo de antibióticos que desequilibran la microbiota intestinal y al consumir alimentos productores de gases fétidos (frijoles, lentejas, repollo, ajo, cebolla, brócolis, pera, manzana, melocotón, etc.) o edulcorantes artificiales (sorbitol, manitol), presentes en gomas de mascar, confites, gaseosas, etc.

En otras ocasiones, la flatulencia puede ser un síntoma más, de ciertas alteraciones o enfermedades, tales como, estreñimiento ocasional o crónico, intolerancia a la lactosa, gastritis, úlcera gástrica, diverticulitis y enfermedad inflamatoria intestinal (Colitis Ulcerativa y enfermedad de Crohn).

Recomendaciones

1- Hacer comidas pequeñas, comer tranquilo y despacio, masticando cada bocado por lo menos 5 veces.

2-No mezclar leguminosas con otros alimentos flatulentos (carnes grasosas, lácteos, café, gaseosas, etc.).

3-. Dejar los frijoles en remojo por 1 día, colar y enjuagar para eliminar gran parte de la estaquiosa.

4- Consumir yogur probiótico con enzimas que promuevan la digestión en nuestra dieta diaria, ya sea en la mañana o en la noche. Beber una taza de té de jengibre luego de comer frijoles o un comida copiosa.

5- No fumar y hacer ejercicios regularmente.

