Flavio Darío Espinal valora transparencia de la JCE en primarias abiertas del PLD

El dirigente del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Flavio Darío Espinal, valoró este martes la disposición que ha tenido en todo momento la Junta Central Electoral (JCE), al darle la cara a la ciudadanía y a la opinión pública sobre la transparencia de las primarias abiertas de esta organización.

“La Junta ha dado muestras de apertura, ha sido muy transparente porque le ha explicado al país en cada momento todo el proceso.No es una Junta que se ha trancado a puertas cerradas y le ha dado la espalda a la ciudadanía ni a la opinión pública, sino que ha estado de frente”, expresó el funcionario durante una entrevista en el programa Diario de Cuatro de RRN, canal 27.

Calificó de muy oportuno e inteligente recibir la denuncia de la otra facción del PLD que alega un supuestofraudey dijo que en la democracia dominicana los conflictos se resuelven a través de las vías institucionales no por vías de hechos. “Siempre es posible que cualquier persona, organismo o institución, y en este caso en el ámbito electoral, tenga algún reclamo, pero eso debe darse en el marco de las instituciones, en el marco de los procedimientos y esperar una respuesta.Pero el país debe seguir hacia delante en paz, orden y en buena convivencia, ya que hay que preservar la tranquilidad del país”.

El experto jurista expresó: “a mí no me corresponde decirlo, es a la Junta, pero evidencia de fraude no lo he visto y siempre que hay un fraude algo queda que te llama la atención”, sostuvo Espinal.

Entiende que si hay un planteamiento o reclamo por parte del otro sector del PLD debe ser apoderado el órgano correspondiente, que en este caso es la JCE, cuyo presidente Julio César Castaño Guzmán, dijo que está abierto para recibir cualquier tipo de denuncia.

Espinal cree que la estabilidad política, institucional y económica que ha construido el país debe preservarse por encima de todo y que este diferendo en torno a las primarias abiertas del PLD, no debe impactar la economía dominicana porque la vida institucional y la sociedad en general debe fluir y continuar con su curso normal. “Es bueno que cada quien ponga su granito de arena y juegue su papel, y que ese entorno de estabilidad y crecimiento y confianza se mantenga”, expuso.

Manifestó que en este proceso electoral la gente acudió muy entusiasta a votar. Asimismo, destacó que el voto electrónico e impreso no está en todos los países, y aquí se aplicó de las dos formas para que el resultado fuese más transparente y las personas pudieran revisar su boleto.

“A mí me pareció tan diáfano y bien concebido, muy ágil y con la virtud de combinar lo electrónico con lo físico porque si hubiera sido electrónico solamente estuviéramos con la duda de qué pasó”, indicó.

Asimismo, Espinal señaló que a petición de Participación Ciudadana se contará un 20% de los votos físicos, y así tener más transparencia del proceso y el resultado fue 100% perfecto.