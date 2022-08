Florinda Meza aclaró la supuesta demanda en contra de Shakira

Un verdadero escándalo se suscitó en horas recientes a través de redes sociales, luego de que comenzara a circular el rumor sobre una supuesta demanda que Florinda Meza, viuda de Roberto Gómez Bolaños, habría instaurado en contra de la cantante colombiana Shakira.

De acuerdo con la información que se volvió viral en pocas horas, la mujer encargada de dar vida a ‘Doña Florinda’ en la serie de ‘El chavo del 8′, tomaría acciones legales en nombre de su fallecido esposo y en contra de la barranquillera, por cuenta del plagio que esta habría hecho de ‘la garrotera’ (la reacción que tenía el famoso personaje cuando algo le daba miedo) para crear su ‘robótico’ paso del video de la canción ‘Te felicito’.

Por medio de varios videos, la comunidad internauta se encargó de comparar lo que para algunos era un evidente copia.

Sin embargo, en la mañana de este martes, Meza se pronunció al respecto a través de su cuenta de Twitter y aprovechó para aclarar que nada de esto es cierto.

“A toda la opinión pública: La noticia de que voy a demandar a Shakira es falsa. A veces, para vender o ganar likes, los medios y las redes sociales inventan historias. No hay fundamento en esta noticia . Yo jamás he declarado nada al respecto. Es una mentira”, aseveró la actriz mexicana.

Y aunque para muchas personas era innecesario tener que aclarar la situación, pues era claro que se trataba de una broma, Florinda Meza aseveró que tomó esta decisión porque, incluso, varios periodistas de su país la llamaron para preguntarle por la presunta demanda.

“Aunque no lo crean me llamaron varios periodistas para saber si era verdad. Y muchos fans me lo preguntaron en serio. Y si ahora lo aclaro es porque empezaron a decirme que por favor, no la demandara, como si eso fuera real”, escribió en respuesta a un comentario que recibió.