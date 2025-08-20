Flujos migratorios internacionales: UASD-NY inicia diplomado con conferencia magistral

Nueva York, EE.UU. – La Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), a través de su Oficina de Productos y Servicios Académicos en el Exterior (UASD-Nueva York), en coordinación con el Consulado General de la República Dominicana en Nueva York y la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, anunció el inicio del Diplomado en Derecho Migratorio y Consular dirigido a residentes en el extranjero.

La ceremonia inaugural estará marcada por una conferencia magistral titulada “Flujos Migratorios Internacionales”, que será impartida por la maestra Wanda Torres este jueves 21 de agosto, a partir de las 6:00 p.m., en la sede de la UASD en Nueva York y transmitida de manera virtual.

En conversación con este medio, la maestra Ileana Ramírez, subdirectora técnica de la Dirección General de Planificación y Desarrollo Institucional de la UASD y coordinadora de programas académicos de la UASD-Nueva York, destacó que este diplomado constituye una oferta pionera dentro de la educación superior dominicana en el exterior.

Asimismo, subrayó que los créditos obtenidos podrán ser reconocidos posteriormente por quienes decidan cursar la Maestría en Derecho Consular y Migratorio, gracias a la coordinación con la DIGEPLANDI y el Departamento de Educación Continuada de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas.

El acto de apertura contará con la participación de autoridades académicas y diplomáticas. La maestra Escarlet Peña, directora de la UASD-Nueva York, tendrá a su cargo las palabras de salutación. Posteriormente, el maestro Héctor Pereyra, decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, pronunciará las palabras de apertura.

De igual manera, el ingeniero Jesús Vásquez Martínez, cónsul general de la República Dominicana en Nueva York, ofrecerá un mensaje de motivación a los participantes, mientras que el maestro Editrudis Beltrán Crisóstomo, rector magnífico de la UASD, dará la bienvenida formal en nombre de la academia.

La conferencia magistral estará a cargo de la maestra Wanda Torres, coordinadora del diplomado, quien expondrá un análisis profundo sobre las dinámicas y desafíos de los flujos migratorios internacionales, un tema crucial en el contexto actual de las comunidades dominicanas en el exterior.

En la comunidad dominicana se resaltó la trascendencia de esta iniciativa académica, considerada un aporte directo al empoderamiento de la diáspora.

“La UASD-Nueva York está rompiendo esquemas al acercar programas de tan alto nivel académico a nuestra comunidad en el exterior. Este diplomado no solo fortalece las capacidades profesionales de nuestros compatriotas, sino que también amplía el conocimiento sobre un tema tan sensible y vigente como la migración internacional. Felicito al rector Editrudis Beltrán y al equipo académico por este esfuerzo que conecta educación, diplomacia y servicio comunitario”, expresó la maestra Ramírez.

Con esta iniciativa, la UASD reafirma su compromiso histórico de servir a la nación y a su comunidad en el exterior, creando espacios de formación, reflexión y desarrollo en torno a los retos contemporáneos del derecho migratorio y consular.