FMI: RD logra reducir su deuda pública y se mantiene entre los países más estables de la región

  • Hoy
FMI: RD logra reducir su deuda pública y se mantiene entre los países más estables de la región

República Dominicana se mantiene entre los países con menor proporción de deuda pública en relación con el Producto Interno Bruto (PIB) en América Latina y el Caribe, de acuerdo con datos del Fondo Monetario Internacional (FMI) y organismos nacionales.

Según las cifras más recientes, la Deuda Pública Consolidada del país alcanzó 57.4% del PIB en 2024 y 56.9% a agosto de 2025, por debajo del promedio regional.

El informe del FMI ubica a República Dominicana por debajo de economías como Bolivia (95%), Brasil (87.3%), Argentina (85.3%) y Costa Rica (74.2%), todas con niveles de deuda superiores al cierre de 2024.

La disminución del ratio Deuda/PIB responde principalmente al crecimiento del PIB nominal, que ha avanzado en mayor proporción que la deuda. Entre 2021 y 2024, el PIB nominal en dólares creció en promedio 13%, mientras que la deuda lo hizo en 7% en igual período.

Asimismo, la reducción de la deuda consolidada se ha visto influenciada por una baja en la deuda interna, especialmente la del Banco Central, que descendió 13.1% en 2024 respecto a 2023 y 5.4% en agosto de 2025 frente a julio del mismo año. En contraste, la deuda externa registró un incremento de 4.7% en 2024 en comparación con el año anterior.

Con estos resultados, República Dominicana mantiene un perfil de endeudamiento controlado y una posición fiscal más sólida que la mayoría de los países de la región, consolidándose como una de las economías con menor deuda relativa en América Latina y el Caribe.

Hoy

Hoy

Publicaciones Relacionadas

FMI: RD logra reducir su deuda pública y se mantiene entre los países más estables de la región
FMI: RD logra reducir su deuda pública y se mantiene entre los países más estables de la región
10 octubre, 2025
Pago intereses deuda pública supera RD$16,220 MM a 2024
Pago intereses deuda pública supera RD$16,220 MM a 2024
9 octubre, 2025
Exministro Hacienda refuta datos sobre deuda de República Dominicana
Exministro Hacienda refuta datos sobre deuda de República Dominicana
8 octubre, 2025
¿Es peligrosa la deuda? Antonio Ciriaco Cruz reacciona a las declaraciones de Luis Abinader
¿Es peligrosa la deuda? Antonio Ciriaco Cruz reacciona a las declaraciones de Luis Abinader
7 octubre, 2025
«1 minuto, 3 mentiras»: Juan Ariel Jiménez desmiente a Luis Abinader sobre deuda pública
«1 minuto, 3 mentiras»: Juan Ariel Jiménez desmiente a Luis Abinader sobre deuda pública
6 octubre, 2025

Publicidad

Temas

Más leídas

50 años de la Asociación de Cosmética con grandes logros

50 años de la Asociación de Cosmética con grandes logros

Empresa familiar celebra sus 50 años de fundación

Empresa familiar celebra sus 50 años de fundación

Momentos mágicos para temporada navideña

Momentos mágicos para temporada navideña

Atabey, madre de las aguas antes que Dios

Atabey, madre de las aguas antes que Dios

Edición impresa, jueves 09 de octubre de 2025

Edición impresa, jueves 09 de octubre de 2025

¡Se acabó! Toronto elimina a los Yankees

¡Se acabó! Toronto elimina a los Yankees

Publicidad

© 2025,Hoy | Todos los derechos reservados

Digo