Fondomicro arranca la Encuesta Nacional de Microempresas 2025

El Fondo para el Financiamiento de la Microempresa (Fondomicro) anuncia la puesta en marcha de la Encuesta Nacional de Micro y Pequeñas Empresas 2025, un esfuerzo que busca actualizar el conocimiento sobre la realidad de este sector en la República Dominicana.

Desde 1992, FondoMicro ha desarrollado un amplio programa de investigación con más 17 encuestas a nivel nacional que han permitido conocer la realidad de estas unidades económicas y su importancia en la economía y la sociedad dominicana. Las micro y pequeñas empresas representan más del 95% del tejido empresarial dominicano y generan una parte significativa del empleo y del dinamismo económico en comunidades urbanas y rurales. Son negocios que sostienen a millones de familias y contribuyen de manera decisiva a la innovación, la productividad y la cohesión social.

La Encuesta FondoMicro 2025 permitirá obtener información actualizada y rigurosa sobre las condiciones, retos y oportunidades de este sector: desde sus fuentes de financiamiento, las estrategias de innovación y su impacto en el empleo. Los resultados servirán de base para orientar políticas públicas, programas de apoyo y decisiones estratégicas tanto en el ámbito gubernamental como en el privado.

“Con esta encuesta reafirmamos nuestro compromiso de ofrecer datos confiables que fortalezcan la toma de decisiones a favor de las microempresas, que son el motor de nuestra economía”, destacó Marina Ortiz, Presidenta Ejecutiva de FondoMicro.

La encuesta ya se encuentra en proceso de aplicación a nivel nacional, por lo que FondoMicro hace un llamado a los micro y pequeños empresarios a que reciban a los encuestadores que están trabajando en recopilar las informaciones del sector.

Los resultados estarán disponibles a principios del 2026, contribuyendo a trazar una hoja de ruta más precisa para el crecimiento sostenible e inclusivo de las micro y pequeñas empresas en la República Dominicana.