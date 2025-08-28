La Dirección General de Información y Defensa de los Afiliados a la Seguridad Social (DIDA) publicó un listado oficial de afiliados fallecidos desde 2023 hasta la fecha, cuyos familiares sobrevivientes aún no han reclamado los fondos que estos dejaron en las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP).

A continuación, compartimos el documento íntegro para que lo verifiques y, en caso de que tu pariente esté ahí, puedas reclamar el dinero:

¿Quiénes pueden reclamar?

Los beneficiarios legales son, en primer lugar, los familiares directos del afiliado fallecido: esposo/a, hijos, y a falta de estos, los herederos legales.

Estos deben presentar la documentación requerida para iniciar el proceso de reclamación. En muchos de estos casos, los recursos han permanecido durante años sin ser tocados, generando intereses, a pesar de que existe un derecho vigente sobre los mismos.

Este criterio ha sido respaldado por la sentencia TC 305-25 del Tribunal Constitucional, que reconoce de manera retroactiva el derecho a acceder a la pensión de sobrevivencia.

Canales de atención y contacto

La DIDA ha puesto a disposición de los ciudadanos su Línea 24/7, donde se brinda asistencia gratuita todos los días de la semana, así como otros canales digitales y presenciales de contacto:

Línea gratuita DIDA 24/7: 809-472-1900 (El horario con menor tiempo de espera es a partir de las 6:00 p.m.)

Chat en línea: www.dida.gob.do

Correos electrónicos: info@dida.gob.do / ssl@dida.gob.do

Redes sociales: @DIDARDO (Instagram, Facebook y X/Twitter)

16 oficinas y puntos de atención GOB distribuidos en todo el territorio nacional

