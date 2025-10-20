Formación capital humano motoriza desarrollo: INTEC

La decana del área de Economía y Negocios del Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC), Shajira Nazir.

La decana del Área de Economía y Negocios del Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC), Shajira Nazir, abogó por hacer de la formación del capital humano el motor del desarrollo económico del país a través de varias reformas que incluyen que la educación pase de análoga a digital.

Al participar en el Encuentro Económico de HOY, Nazir consideró que la productividad y la competitividad de la economía dominicana dependen, en última instancia, de la calidad de su sistema educativo, el cual presenta brechas en aprendizaje, formación docente, infraestructura y digitalización.

Planteó que el país enfrenta hoy un punto de inflexión en materia educativa, pues los avances en cobertura y gasto público, con 4 % del producto interno bruto (PIB) destinado al sector, no se han traducido en mejoras proporcionales en calidad, equidad ni pertinencia.

Puede leer: Edeeste y Pgase logran otro golpe contra las conexiones ilegales en comercios de Boca Chica

Explicó que desde la academia, en particular desde el INTEC, se ha planteado una agenda de cinco ejes de la reforma educativa sustentada en evidencia y en las mejores prácticas internacionales Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, (UNESCO) Banco Mundial y Finlandia, Singapur o Estonia como referentes.

El primero eje consiste en reformular el currículo nacional para alinearlo con los marcos de Education 2030 de la UNESCO y OECD Learning Compass, que prioriza el pensamiento crítico, resolución de problemas, alfabetización digital, sostenibilidad y emprendimiento.

Citó como segundo la formación docente de excelencia y actualización continua, debido a que la evidencia internacional demuestra que la calidad de un sistema educativo no puede superar la calidad de sus maestros.

El tercer se refiere a la educación digital e infraestructura inteligente, lo que implica invertir en un plan nacional de conectividad educativa universal, que garantice acceso a internet de calidad, laboratorios de innovación y contenidos digitales en todos los centros.

Resaltó que el cuarto eje se refiere a la formación debe responder a las necesidades del siglo XXI.

Señala que urge conectar la educación media y superior con los sectores productivos y tecnológicos, impulsando formación dual, micro credenciales y trayectorias flexibles, impulsando las carreras y metodologías STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas).

El quinto eje abarca la gobernanza, evaluación y transparencia, lo que significa fortalecer la autonomía y la rendición de cuentas del sistema, fortaleciendo la veeduría integrando la academia, el Estado y la sociedad civil.

La información, a su juicio, debe ser pública, los resultados comparables y las políticas basadas en evidencia. Solo con datos abiertos y evaluación continua se puede sostener una mejora real.

“La reforma educativa no debe ser un nuevo plan, sino un nuevo paradigma: de la enseñanza a la innovación, del gasto a la calidad, y de la expansión a la excelencia”, sostuvo.

La República Dominicana tiene los recursos y el talento para lograrlo, pero lo que requiere es visión, coordinación y compromiso, afirmó.

Desde Intec “reafirmamos nuestro papel como aliado técnico y laboratorio académico para que el país avance hacia un modelo educativo inclusivo, competitivo y orientado al futuro”.

Consideró fundamental impulsar la formación técnica y universitaria en áreas STEM, fortalecer los vínculos entre universidad e industria y promover incentivos a la innovación, la digitalización y la transferencia tecnológica a las pymes. Abogó por mejorar el clima de negocios y la facilidad regulatoria.