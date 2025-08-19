Formulario CCRD evitaría dilación Declaración Jurada



La Cámara de Cuentas de República Dominicana (CCRD) presentó ayer las optimizaciones y mejoras realizadas al formulario digital de Declaración Jurada de Patrimonio que deben completar los servidores públicos, a fin de hacerlo más amigable con el usuario, lo que les permitirá presentar sus declaraciones juradas sin dilaciones.

Así lo informó la presidenta del organismo, Emma Polanco, quien resaltó el compromiso con la modernización de esa institución de fiscalización.

“Estamos modernizando todos los procesos para facilitarle al pueblo dominicano la fiscalización”, reafirmó Polanco.

En cuanto a las auditorías, aseguró que seguirá velando porque se realicen con transparencia y calidad, a la vez que celebró haber roto un récord al lograr hacer 20 auditorías en solo cien días.

Entre las mejoras realizadas, el Pleno de la CCRD mostró que se logró reducir un 40 % en la cantidad de los campos que deben ser completados, pasan de 471 a 283, además de la eliminación de 26 subsecciones.

Francisco Franco, coordinador de la Oficina de Evaluación y Fiscalización del Patrimonio Público, explicó que el rediseño del formulario fue ajustado a las disposiciones de la Ley 311-14 sobre Declaración Jurada de Patrimonio.

Franco relató que, tras un levantamiento inicial, detectaron que el formulario anterior contenía exigencias que no estaban estipuladas en la legislación vigente, que motivó al descarte de campos innecesarios y al reforzamiento de aquellos que sí exige la norma.

“La situación era que más que necesidades o disposiciones legales, teníamos una serie de criterios que se venían imponiendo”, destacó.

En la presentación también participó el director de Tecnología de la Información, Franklin Ureña, quien explicó que el nuevo documento integra funciones, tales como indicadores de última conexión y de nivel de completado, así como la opción de imprimir el resumen patrimonial en PDF, descargar la lista de documentos requeridos, identificar de manera automática la hoja del notario y activar el usuario desde equipos distintos al de la solicitud inicial.