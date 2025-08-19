Formulario CCRD evitaría dilación Declaración Jurada

  • Ámbar Frías
Formulario CCRD evitaría dilación Declaración Jurada

Emma Polanco, presidenta de la CCRD.


La Cámara de Cuentas de República Dominicana (CCRD) presentó ayer las optimizaciones y mejoras realizadas al formulario digital de Declaración Jurada de Patrimonio que deben completar los servidores públicos, a fin de hacerlo más amigable con el usuario, lo que les permitirá presentar sus declaraciones juradas sin dilaciones.

Así lo informó la presidenta del organismo, Emma Polanco, quien resaltó el compromiso con la modernización de esa institución de fiscalización.

“Estamos modernizando todos los procesos para facilitarle al pueblo dominicano la fiscalización”, reafirmó Polanco.

En cuanto a las auditorías, aseguró que seguirá velando porque se realicen con transparencia y calidad, a la vez que celebró haber roto un récord al lograr hacer 20 auditorías en solo cien días.

Entre las mejoras realizadas, el Pleno de la CCRD mostró que se logró reducir un 40 % en la cantidad de los campos que deben ser completados, pasan de 471 a 283, además de la eliminación de 26 subsecciones.

Francisco Franco, coordinador de la Oficina de Evaluación y Fiscalización del Patrimonio Público, explicó que el rediseño del formulario fue ajustado a las disposiciones de la Ley 311-14 sobre Declaración Jurada de Patrimonio.

Puedes leer: Nuevo formulario de declaración juradaentrará en vigencia el 18 de agosto: estos son los cambios

Franco relató que, tras un levantamiento inicial, detectaron que el formulario anterior contenía exigencias que no estaban estipuladas en la legislación vigente, que motivó al descarte de campos innecesarios y al reforzamiento de aquellos que sí exige la norma.

“La situación era que más que necesidades o disposiciones legales, teníamos una serie de criterios que se venían imponiendo”, destacó.

En la presentación también participó el director de Tecnología de la Información, Franklin Ureña, quien explicó que el nuevo documento integra funciones, tales como indicadores de última conexión y de nivel de completado, así como la opción de imprimir el resumen patrimonial en PDF, descargar la lista de documentos requeridos, identificar de manera automática la hoja del notario y activar el usuario desde equipos distintos al de la solicitud inicial.

Ámbar Frías

Ámbar Frías

Publicaciones Relacionadas

Formulario CCRD evitaría dilación Declaración Jurada
Formulario CCRD evitaría dilación Declaración Jurada
19 agosto, 2025
Nuevo formulario de declaración juradaentrará en vigencia el 18 de agosto: estos son los cambios
Nuevo formulario de declaración juradaentrará en vigencia el 18 de agosto: estos son los cambios
12 agosto, 2025
Participación Ciudadana pide sanciones para legisladores no han hecho declaración jurada
Participación Ciudadana pide sanciones para legisladores no han hecho declaración jurada
22 julio, 2025
Reforma fiscal: ¿Cómo será declaración jurada para ciudadanos que ganen más de RD$52,027?
Reforma fiscal: ¿Cómo será declaración jurada para ciudadanos que ganen más de RD$52,027?
8 octubre, 2024
Hoy vence el plazo de Abinader: ¿Suspenderán a los funcionarios que no han cumplido con su declaración jurada?
Hoy vence el plazo de Abinader: ¿Suspenderán a los funcionarios que no han cumplido con su declaración jurada?
8 octubre, 2024

Publicidad

Temas

Más leídas

De Marx a la IA: Automatización, el fin del trabajo y el papel del Estado en la Cuarta Revolución Industrial

De Marx a la IA: Automatización, el fin del trabajo y el papel del Estado en la Cuarta Revolución Industrial

#SinFiltro: Renacer y trascender

#SinFiltro: Renacer y trascender

Edición impresa, lunes 18 de agosto de 2025

Edición impresa, lunes 18 de agosto de 2025

Secar los ríos, es matar la patria

Secar los ríos, es matar la patria

Prueba versus sentimiento

Prueba versus sentimiento

Soledad y salud mental

Soledad y salud mental

Publicidad

© 2025,Hoy | Todos los derechos reservados

Digo