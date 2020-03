Fotógrafo del HOY José Adames aclara sobre detención de policías en toque de queda por coronavirus

El fotoreportero José Adames Arias, quien labora para el periódico HOY, aclaró hoy que se trató de una mala interpretación la información de que fue apresado por las autoridades policiales en Sabana Pérdida, Santo Domingo Norte, cuando se dirigía a su hogar tras concluir su trabajo este viernes.

Adames explicó que todo se trató de una detención preventiva momentánea, y no un apresamiento, lo que se le practicó cuando iba a su casa en horas de la noche, ante el establecimiento por parte del Poder Ejecutivo de un toque de queda a nivel nacional por el coronavirus.

Para leer más: RD entre países que Alibaba donará mascarillas y kits para pruebas

“Ellos (los policías) me detuvieron y cuando yo le expliqué que trabajaba en un medio de comunicación, que soy fotógrafo, me indicaron que me quedara en un lugar hasta que llegara el oficial a cargo, el cual una vez hizo acto de presencia ordenó que me fuera, que no había problema”, destacó.

Agradeció el gesto de solidaridad del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP), y la Asociación de Fotoperiodistas de la República Dominicana, así como a todos los periodistas y medios que se hicieron eco de la información.