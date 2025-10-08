Fotos: así quedó Pintura tras la construcción del paso a desnivel

El presidente de la República, Luis Abinader, junto al ministro de Obras Públicas, Eduardo Estrella, inauguraron la mañana de este miércoles el paso a desnivel de la Prolongación 27 de Febrero con la avenida Isabel Aguiar (Pintura), en el municipio de Santo Domingo Oeste.

De acuerdo con lo informado, la obra, con una longitud aproximada de 480 metros, tiene como objetivo mejorar la fluidez del tránsito y optimizar la movilidad en una de las zonas más concurridas del Gran Santo Domingo.

A continuación, te compartimos una galería de fotos que muestra cómo quedó la zona tras la conclusión de la infraestructura vial:

