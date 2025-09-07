Fotos de lo más destacado de la final femenina del US Open con Aryna Sabalenka logrando una victoria histórica

Aryna Sabalenka, de Bielorrusia, sostiene su trofeo después de derrotar a Amanda Anisimova, de Estados Unidos, después de la final femenina del Abierto de Estados Unidos de tenis, el sábado 6 de septiembre de 2025, en Nueva York. (AP Foto/Yuki Iwamura)

NUEVA YORK (AP) — Aryna Sabalenka ganó su segundo título consecutivo del Abierto de Estados Unidos, derrotando a Amanda Anisimova para reclamar su cuarto título de Grand Slam.

image 260
Aryna Sabalenka, de Bielorrusia, reacciona después de derrotar a Amanda Anisimova, de Estados Unidos, durante la final femenina del campeonato de tenis Abierto de Estados Unidos, el sábado 6 de septiembre de 2025, en Nueva York. (AP Foto/Yuki Iwamura)
image 261
Aryna Sabalenka, de Bielorrusia, abraza a sus seguidores después de derrotar a Amanda Anisimova, de Estados Unidos, durante la final individual femenina del Abierto de Estados Unidos, el sábado 6 de septiembre de 2025, en Nueva York. (AP Foto/Frank Franklin II)
image 262
Amanda Anisimova, de Estados Unidos, reacciona después de una remontada contra Aryna Sabalenka, de Bielorrusia, durante la final individual femenina del Abierto de Estados Unidos de tenis, el sábado 6 de septiembre de 2025, en Nueva York. (AP Foto/Frank Franklin)
image 263
Aryna Sabalenka, de Bielorrusia, devuelve un tiro a Amanda Anisimova, de Estados Unidos, durante la final individual femenina del Abierto de Estados Unidos, el sábado 6 de septiembre de 2025, en Nueva York. (AP Foto/Frank Franklin)
image 264
Amanda Anisimova, de Estados Unidos, se seca el sudor de la cara entre servicios a Aryna Sabalenka, de Bielorrusia, durante la final individual femenina del Abierto de Estados Unidos, el sábado 6 de septiembre de 2025, en Nueva York. (AP Foto/Kirsty Wigglesworth)
image 265
Aryna Sabalenka, de Bielorrusia, reacciona después de un punto contra Amanda Anisimova, de Estados Unidos, durante la final femenina del campeonato de tenis Abierto de Estados Unidos, el sábado 6 de septiembre de 2025, en Nueva York. (AP Foto/Yuki Iwamura)
image 266
Amanda Anisimova, de Estados Unidos, reacciona después de perder un punto ante Aryna Sabalenka, de Bielorrusia, durante la final individual femenina del campeonato de tenis Abierto de Estados Unidos, el sábado 6 de septiembre de 2025, en Nueva York. (AP Foto/Frank Franklin)

Lea más: US Open: lo más emocionante que ha dejado el torneo  

image 267
Aryna Sabalenka, de Bielorrusia, devuelve un tiro a Amanda Anisimova, de Estados Unidos, durante la final individual femenina del Abierto de Estados Unidos, el sábado 6 de septiembre de 2025, en Nueva York. (AP Foto/Frank Franklin)
image 268
Los espectadores se ponen de pie para la presentación de colores antes de la final individual femenina entre Aryna Sabalenka, de Bielorrusia, y Aryna Sabalenka, de Bielorrusia, en el campeonato de tenis del Abierto de Estados Unidos, el sábado 6 de septiembre de 2025, en Nueva York. (AP Foto/Seth Wenig)
image 269
Billy Jean King saluda a la multitud durante la final femenina del Abierto de Estados Unidos de Tenis, el sábado 6 de septiembre de 2025, en Nueva York. (AP Foto/Yuki Iwamura)
image 270
Aryna Sabalenka, de Bielorrusia, celebra entre la multitud después de derrotar a Amanda Anisimova, de Estados Unidos, durante la final femenina del campeonato de tenis U.S. Open, el sábado 6 de septiembre de 2025, en Nueva York. (AP Foto/Seth Wenig)
image 271
Amanda Anisimova, de Estados Unidos, se sienta en su banca después de perder ante Aryna Sabalenka, de Bielorrusia, en la final individual femenina del Abierto de Estados Unidos de tenis, el sábado 6 de septiembre de 2025, en Nueva York. (AP Foto/Kirsty Wigglesworth)
image 272
Aryna Sabalenka, de Bielorrusia, y Amanda Anisimova, de Estados Unidos, sostienen sus trofeos después de la final femenina del Abierto de Estados Unidos, el sábado 6 de septiembre de 2025, en Nueva York. (AP Foto/Yuki Iwamura)
image 273
Aryna Sabalenka, de Bielorrusia, reacciona después de derrotar a Amanda Anisimova, de Estados Unidos, durante la final femenina del campeonato de tenis Abierto de Estados Unidos, el sábado 6 de septiembre de 2025, en Nueva York. (AP Foto/Seth Wenig)
