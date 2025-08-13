En fotos: Caso Antipulpo | Fallo contra Alexis Medina y compartes que fue aplazado para esta tarde

La mañana de este miércoles estaba pautada la lectura de la sentencia de los hermanos del expresidente Danilo Medina (Alexis y Carmen Magalys Medina Sánchez), junto a los demás imputados, quienes están involucrados en el caso de corrupción Antipulpo,

Sin embargo, luego se determinó que la misma fue aplazada debido que aún el Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional no había deliberado.

Al llegar al lugar, periodistas del Hoy pudieron constatar un amplio contingente policial en las afueras del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva

El veredicto que marcará un antes y un después en la lucha contra la corrupción, será emitido por las tres juezas del Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, Claribel Nivar Arias, presidenta, Yissel Soto y Clara Sobeida Castillo.

Cabe recordar que, el Ministerio Público solicita 20 años de prisión para Alexis y 10 para Carmen Magalys. Mientras que para los demás encartados pide 10, 5 y 3 años de cárcel.

El supuesto entramado habría operado durante la gestión presidencial de Danilo Medina Sánchez.

A continuación imágenes del lugar por Guillermo Burgos y Chaimy Soriano:

image 365
WhatsApp Image 2025 08 13 at 10.50.59 AM 2
image 359
WhatsApp Image 2025 08 13 at 10.50.58 AM 1
WhatsApp Image 2025 08 13 at 10.20.14 AM
WhatsApp Image 2025 08 13 at 10.20.07 AM
image 368
image 369
WhatsApp Image 2025 08 13 at 10.24.39 AM
WhatsApp Image 2025 08 13 at 11.06.29 AM
WhatsApp Image 2025 08 13 at 11.40.15 AM
WhatsApp Image 2025 08 13 at 11.40.14 AM

