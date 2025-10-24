Fotos: La capital dominicana se convierte en un brazo de mar por efectos de la tormenta Melissa

Las intensas lluvias provocadas por la tormenta tropical Melissa han transformado varias zonas de la capital dominicana en verdaderos brazos de mar, con calles completamente anegadas, viviendas inundadas y comercios paralizados por el agua.

Sectores como Villa Aura, San José de Mendoza, Isabel Aguiar y Ensanche Altagracia han sido los más afectados, según reportes del Centro de Operaciones de Emergencias (COE).

El fotógrafo del periódico Hoy Duany Núñez, hizo un recorrido por distintos puntos del Gran Santo Domingo y el Distrito Nacional:

En algunos puntos, el nivel del agua superó el metro de altura, obligando a residentes a abandonar sus hogares y a cerrar negocios.

El COE mantiene alerta roja varias provincias, incluyendo el Distrito Nacional y Santo Domingo, ante el riesgo de inundaciones repentinas, deslizamientos de tierra y colapso de drenajes urbanos. Las autoridades han suspendido actividades escolares y recomendado evitar desplazamientos innecesarios.