Fotos: La magia del bosque encantado envuelve la fiesta de fin de año

Con un túnel que simulaba la entrada al bosque, el descanso de las hadas, el verdor y la ambientación de los pajaritos, fueron recibidos los colaboradores del Grupo Corporativo New Horizons (GCNH) en la fiesta que cada año organiza la institución para los cerca de 500 empleados con que cuenta en su sede de Santo Domingo, Santiago y Sabana de la Mar.

En el evento festivo, que fue celebrado en las instalaciones del Sports Hall del Colegio Bilingüe New Horizons, reinó el show de luces, los divertidos personajes, el Talent Show y la hora loca; el New Horizons se vistió de sus mejores galas al ritmo de contagiosa música navideña.

El espectáculo central de la noche fue desarrollado por los colaboradores que mostraron sus talentos y se alzaron con premios en efectivo, en cuatro lugares destacados.

El señor Fauntly Garrido, CEO del grupo corporativo y la señora Priscilla Comer de Garrido, directora del Colegio Bilingüe New Horizons expresaron el agradecimiento por todos los logros alcanzados durante el año 2019 y motivaron a los presentes a seguir dando la milla extra con el mejor de los ánimos.

El gran bosque encantado de New Horizons fue gracias a la producción del equipo de Recursos Humanos, bajo la orientación de la señora Ingrid Hernández, directora de RR.HH y Desarrollo Institucional y el equipo de Operaciones/Infraestructura a cargo de la arquitecta Viki Espinal.

Acerca del grupo

El Grupo Corporativo New Horizons está compuesto por las empresas Colegio Bilingüe New Horizons (CBNH), CBNH Santiago, New Horizons Academy, NH Book Shop, NH Gastronomy y Rancho Don Rey.