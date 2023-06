Obispo Freddy Bretón afirma que las elecciones son una desgracia para el país

Santiago.- Para el arzobispo metropolitano de Santiago, monseñor Freddy Bretón, cada proceso electoral se ha convertido en una desgracia para el país, por lo que pidió a la clase política no generar suspenso ni mantener en vilo al pueblo cuando se organizan las elecciones.

Al pronunciar la homilía de la eucaristía con motivo de la celebración de Corpus Christi, en un estadio Cibao con miles de feligreses, monseñor Bretón clamó para que los políticos dominicanos caminen civilizadamente, respetando el proceso democrático de cada escrutinio electoral en procura de sembrar la unión y evitar la división sin importar el color de partido.

“Ya no falta mucho para las elecciones y las elecciones son una desgracia en este país. Tendremos que pedirles hoy al Santísimo y orar nosotros especialmente, para que el Señor nos ayude a caminar civilizadamente respetándonos y participar en los procesos democráticos, como gentes civilizadas”, señaló Bretón, también presidente de la Conferencia del Episcopado Dominicano.

Afirmó que la sociedad dominicana está bastante ´descalabrada´ como consecuencia de la cantidad de hechos violentos, tales como los feminicidios, la ola de robos, asaltos y muertes que preocupan al pueblo.

“Lo que hay es que, sembrar tolerancia, comprensión, amor al prójimo y más los que participamos de la sagrada comunión, sin importar de qué partido es, porque aquí es que vive y de este aire es que va a respirar”, dijo.

“Se han olvidado de Dios y el que se olvida de Dios no entiende la dignidad del ser humano y por esa razón no va a respetar. Por qué no hacer un asalto y dar un balazo”, se preguntó el prelado.

Durante la ceremonia religiosa, el arzobispo metropolitano de Santiago, Freddy Bretón, manifestó que a la sociedad dominicana hay que inyectarle valores como suero o vitamina fuerte para poder contrarrestar enfermedades y calamidades como la corrupción.

“Uno que con sinceridad doble sus rodillas y lo haga auténticamente no será capaz de corromperse”, indicó.

“Este encuentro familiar es organizado por los católicos, pero la bendición de Dios se hizo para derramarse por todas partes. Así como se necesita aire y sol se necesita la gracia de Dios aunque digan que no la necesita”, expresó.

Miles asisten al estadio Cibao

Miles de personas asistieron hoy al estadio Cibao, a la celebración de la misa de Corpus Christi, pero antes participaron de una procesión encabezada por monseñor Freddy Bretón, arzobispo de la arquidiócesis de Santiago.

Los feligreses caminaron en procesión desde la catedral Santiago Apóstol El Mayor hasta el estadio Cibao. Debido a la pandemia la actividad religiosa en el estadio fue suspendida desde el 2020 hasta el 2022.

Junto a monseñor Freddy Bretón, estuvieron como concelebrantes Ramón Benito De la Rosa y Carpio, arzobispo emérito de Santiago; el obispo emérito de la Altagracia, Gregorio Nicanor Peña y Valentín Reynoso, obispo emérito de Santiago.

Niños, jóvenes, adultos y adultos mayores desafiaron el radiante sol y se aglomeraron en la ceremonia religiosa, una fiesta organizada por la familia católica que impacta a todos los sectores de la sociedad.