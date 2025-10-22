Fotos y videos: Inundaciones urbanas en la capital dominicana por tormenta Melissa

Las lluvias provocadas por la tormenta tropical Melissa continúan afectando severamente la capital dominicana, mientras expertos advierten que el fenómeno mantiene un rumbo incierto y podría prolongarse durante los próximos días.

La fotógrafa Chaimy Soriano, del periódico Hoy, realizó un recorrido por varios sectores del Distrito Nacional, documentando el impacto de las precipitaciones en zonas como Los Prados, Urbanización Fernández, el Kilómetro 9 de la Autopista Duarte y la Avenida Núñez de Cáceres. Las imágenes muestran calles anegadas, vehículos atrapados y residentes enfrentando dificultades para movilizarse.

Alerta roja y saturación del suelo

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) mantiene alerta roja en múltiples provincias del sur, incluyendo el Gran Santo Domingo, ante el riesgo de inundaciones súbitas. Según reportes meteorológicos, ya se han acumulado entre 80 y 100 milímetros de lluvia, y podrían caer entre 200 y 400 milímetros adicionales en los próximos días.

Trayectoria incierta y pronósticos divididos

La tormenta Melissa se encuentra prácticamente estancada al sur de Haití, con una velocidad de traslación de apenas 4 kilómetros por hora hacia el noroeste. El Centro Nacional de Huracanes y el meteorólogo John Morales coinciden en que el fenómeno es difícil de predecir, y que su desplazamiento hacia el norte podría agravar la situación en República Dominicana.

“Cada décima de grado que Melissa gane hacia el norte, acerca más la lluvia excesiva al territorio nacional dominicano”, advirtió Morales en Noticias SIN.

Las autoridades exhortan a la población a evitar cruzar zonas inundables, mantenerse informada y seguir las recomendaciones oficiales. El comportamiento errático de Melissa obliga a mantener la vigilancia constante, ya que el evento podría extenderse hasta el fin de semana.

Lency Alcántara

Periodista, con más de una década de experiencia en temas económicos y de investigación. Especialidad en Comunicación Iconográfica.

