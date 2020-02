Fotos y videos: Plaza de la Bandera: Unas 200 personas madrugaron e hicieron yoga por la democracia

Alrededor de 200 personas participaron hoy en la actividad el “Yoga en las Banderas“, realizada en Plaza de la Bandera, ubicada en la intersección de las avenidas 27 de Febrero y Gregorio Luperón.

“La corrupción es una mente que vibra en miedo y no tiene sentido de pertenencia con el que está al lado. Estar aquí hoy representa reconocer que esos líderes que están ahí no me representan”, declaró una de las organizadoras del evento.

Esta actividad que inició a las 6:00 de la mañana y en la que se realizaron 108 saludos al sol, se suma a las manifestaciones que desde el lunes 17 se vienen realizando frente a la Junta Central Electoral, luego que se suspendieran las elecciones municipales el domingo 16 por fallas en el equipos utilizados en el voto automatizado.

Las protestas pacíficas se han realizado a los distintos puntos del país, así como en España, Estado Unidos, Chile, entre otros países donde hay dominicanos.

A continuación fotos y videos sobre cómo fue el Yogatón: