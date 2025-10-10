Fotos y videos| Tensión entre policías y agrónomos durante protesta frente al Ministerio de Agricultura

La mañana de este viernes ha sido marcada por una intensa protesta de agrónomos en la explanada del Ministerio de Cultura, donde reclaman por pensiones, reposición de cancelados y mejores condiciones laborales.

En el lugar, hay un fuerte contingente policial desplegado para impedir que los manifestantes avancen hacia el edificio, según se observa en videos captados por el periódico HOY.

En las imágenes se escuchan consignas como “¡Que no pase para allá!” mientras decenas de agrónomos, con pancartas en mano, intentan mantenerse frente a la institución.

Durante el forcejeo, el presidente de la Asociación Nacional de Profesionales Agropecuarios (ANPA), Víctor Hugo (Tito) Hernández, fue visto sentado en el suelo y asistido por compañeros tras la tensión con los agentes.

Entre los gritos, los manifestantes coreaban: “¡ANPA unida jamás será vencida!”, mientras sus carteles expresaban demandas como “No a la ley 379”, “Reposición para los cancelados”, “Pensiones dignas y justas” y “Categorización para los técnicos”.

Días antes, al convocar la huelga, Tito Hernández explicó que la ANPA exige aumento salarial, reposición inmediata de los cancelados en las instituciones agropecuarias y la emisión de un decreto de pensión para los técnicos y profesionales que han dedicado su vida al servicio del campo y la producción nacional.