El partido Fuerza del Pueblo (FP), en defensa del Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDSS) y de los derechos de los trabajadores, exigió al Consejo Nacional de la Seguridad Social (CNSS) fundamentar legalmente la Resolución 619-08, ya que la misma no fue redactada conforme a la Ley 397-19 y procura violentar los procedimientos que esa normativa establece.

Una vez más, el Gobierno central pretende usar los recursos de los trabajadores para cubrir sus fracasos financieros e irregularidades administrativas. En esta ocasión, el CNSS, bajo la dirección del Ejecutivo, ha tramitado una resolución que viola el artículo 21 de la Ley 397-19, disponiendo de fondos sin sustento legal. Así lo afirmó el Lic. Fernando Caamaño, secretario de Seguridad Social de la Fuerza del Pueblo.

Irregularidades en SENASA y SISALRIL

Caamaño, hablando en nombre de la Fuerza del Pueblo, declaró que esta maniobra busca tapar los huecos financieros acumulados en SENASA durante cinco años de gestión gubernamental, así como los faltantes de la SISALRIL para sostener el seguro de enfermedad común, lactancia y maternidad.

El presidente Luis Abinader ha proclamado la existencia de “superávits presupuestarios” en 2024, justificando con ellos la ampliación del gasto nacional, dijo.

Sin embargo, agregó: “No destina esos recursos a los fines previstos en la Resolución 619-08, prefiriendo violentar la ley para echar mano a los fondos de la seguridad social”.

Fuerza del Pueblo

Lee más: Senasa deberá reembolsar gasto



Lo que dice la Ley 397-19

“El artículo 21 de dicha ley es claro: los recursos acumulados por inversiones de las reservas técnicas solo pueden ser utilizados en proyectos y programas que fortalezcan la protección económica, social, laboral o de salud de los trabajadores”, subrayó.

No obstante, el IDOPPRIL, en carta de fecha 7 de agosto enviada al CNSS, expresó su “anuencia” para disponer de estos recursos, ignorando su propia legalidad. La ley exige una resolución formal de su Consejo Directivo, con voto de la mayoría simple y al menos un representante de cada sector, además de su presidente.

Hasta la fecha, no se ha publicado número, fecha ni dispositivo de dicha resolución, lo que constituye otra violación flagrante a la normativa, resaltó el dirigente político opositor.

Un patrón de abuso

Caamaño resaltó, igualmente, que la autorización irregular del IDOPPRIL evidencia que, desde mediados de año, el Gobierno se preparaba para suplir los faltantes millonarios de SENASA y SISALRIL, tal como ya había advertido nuestro partido.

En definitiva, añadió, los hechos demuestran que el presidente Luis Abinader y su Gobierno actúan como si “SENASA fuera su botín e IDOPPRIL su caja chica”.

“Esta conducta pone en riesgo el futuro de la seguridad social y obliga a la sociedad dominicana a mantenerse vigilante”, expresó.

Llamado al sector empresarial

La Fuerza del Pueblo llamó al CONEP, en su calidad de representante de los empleadores, que son quienes aportan el 100 % de las cotizaciones al Seguro de Riesgos Laborales, a exigir mayor transparencia en el uso de sus contribuciones a favor de los trabajadores.

“En tiempos de crisis y fracasos, los malos gobiernos siempre buscan los recursos fáciles. Y hoy, la seguridad social de los trabajadores está siendo convertida en presa de esas maquinaciones”, concluyó diciendo Fernando Caamaño, secretario de Seguridad Social de la Fuerza del Pueblo.

También leer: Senasa pide país asuma plan de seguridad vial

