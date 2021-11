FP exige medidas fuertes ante profunda crisis Haití

Comunidad Internacional. Aboga por el involucramiento internacional en este conflicto



El Partido Fuerza del Pueblo (FP) abogó hoy por la necesidad de que la comunidad internacional se involucre en la solución del conflicto de Haití, repitiendo las palabras del presidente Luis Abinader, sobre que la solución de esa crisis no está solo en República Dominicana.



No obstante, ante la inacción de la Unión Europea, Francia y Estados Unidos, el secretario de relaciones internacionales de la FP, Manolo Pichardo, sugirió al Gobierno dominicano adoptar medidas ante el vacío de poder del vecino país y el fortalecimiento de las bandas criminales, luego del magnicidio de su presidente Jovenel Moise.



«Este peligroso cóctel de problemas complejos no solo repercute en Haití, sino que representa una problemática de alto riesgo para la República Dominicana, razón por la cual la Fuerza del Pueblo, ciñéndose en su conducta política nacional e internacional, a los principios de inviolabilidad de la soberanía y de no intervención, y apegado al principio de no intervención en los asuntos internos de otros Estados, sugerimos al Gobierno la adopción de una serie de medidas», declaró Pichardo.



Manifestó apoyo total al refuerzo de vigilancia de la zona fronteriza, pero indicó que se deben diseñar escenarios preventivos en el orden policial, migratorio y humanitario que resguarden al país de potenciales y previsibles consecuencias no deseadas.



Además de mantener un observatorio permanente que permita el monitoreo y seguimiento de la crisis en el vecino país.

Asimismo, Pichardo señaló que el país debe atacar el tráfico de migrantes y trata de personas, como también el tráfico de armas pequeñas y ligeras.



Sostuvo la necesidad de “una activa y coherente estrategia diplomática ante los organismos multilaterales que elaboran la toma de decisiones. En este aspecto, la FP sugirió acudir a la presidencia mexicana del Consejo de Seguridad que Haití sea incluida en la agenda de ese organismo multilateral.