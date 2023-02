Framber Valdez, de firmar a los 21 años, a campeón de SM

El que ahora ve a Framber Valdez brillar en el mejor béisbol del mundo y ser una superestrella en las Grandes Ligas, probablemente no sabe todo lo que tuvo que pasar para poder hoy ser el exitoso lanzador que es.

Normalmente, la primera firma de un joven pelotero de República Dominicana llega a los 16 años, y con bonos que sobrepasan los 100 mil dólares, sin embargo, Framber Valdez fue la excepción.

Firmó a los 21 años, edad que para la mayoría de los equipos de Grandes Ligas es muy avanzada, es decir, viejo, y con un bono de apenas 10 mil dólares, pero él solamente necesitó eso, para demostrar que los apostaron a él, no se equivocaron.

Luego de pasar varios años en Las Menores, en donde pasó un sin número de vicisitudes que son propias de esa etapa, llegó el momento que más esperó en toda su vida: el llamado a las Grandes Ligas.

“Desde que me llamaron para ir a Grandes Ligas, lo primero que hice fue llamar a mi madre, y aunque ella ya presentía que me iban a subir a Grandes Ligas, no pudo aguantar la emoción, y ambos nos pusimos a llorar”, dijo Framber Valdez al ser entrevistado en Z Deportes.

Valdez no perdió tiempo, y en su primera salida mostró su calidad como lanzador, lanzando 4 entradas y en un tercio, en condición de relevo largo, acreditándose su primera victoria. Luego de ahí el resto fue historia.

En el 2018, tuvo una destacada participación con una efectividad de 2.19. En el 2020 fue de 3.57, en el 2021, se estableció como un abridor de calidad dentro de los Astros de Houston, con efectividad de 3.14, pero en el 2022, fue el año del gran salto.

La temporada pasada, fue sin duda su mejor campaña.

Fue el segundo mejor lanzador de los Astros, solo detrás de quién terminó ganando el premio Cy Young de la Liga Americana, Justin Verlander. Valdez impuso un récord de 25 salidas de calidad de manera consecutiva, además de ganar 17 partidos, con efectividad de 2.82.

Pero su mayor actuación vino en la Serie Mundial. Valdez consiguió dos victorias, con efectividad de 1.46 y 18 ponches, y aunque no ganó el Jugador Más Valioso de la Serie Mundial, esos números fueron extraordinarios y dignos de haber conseguido el premio, que al final ganó el también dominicano Jeremy Peña.

Clásico Mundial de Béisbol

Sobre su participación en el Clásico Mundial con la República Dominicana, Framber Valdez dijo que aun no ha tomado una decisión oficial, ya que lanzó demasiados episodios en GL.