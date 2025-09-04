Framber Valdez: lo que realmente se sabe del polémico incidente 

El mánager de los Astros de Houston, Joe Espada, se reunió con el abridor zurdo Framber Valdez y el receptor César Salazar, quien recibió un pelotazo en el pecho de su compañero durante la derrota del martes por 7-1 ante los Yankees.

Valdez dijo que se disculpó después con Salazar y que no lo golpeó intencionalmente.

Espada insistió un día después en que la situación estaba completamente resuelta y que quería superarla y volver al béisbol.

Se reunió con ambos jugadores tras hablar con los medios tras el partido del martes.

“Tenía muchas ganas de hablar primero sobre lo primero: pedirle que se retirara, quería saber qué estaba pensando, qué lanzamiento, quién cantaba qué lanzamiento y qué”, dijo Espada antes del partido del miércoles. “Y quería escuchar a ambos al mismo tiempo.

“Quería tener una conversación cara a cara porque quería escuchar la verdad sobre todo lo que sucedió en esa entrada. Respeto mucho a ambos jugadores y creo firmemente que, cuando tuvimos estas conversaciones, fueron sinceros. Quiero que me digan la verdad y quiero que se la digan a ustedes cuando hablen con los medios”.

Jugadores explican la situación

Valdez le permitió un grand slam a Trent Grisham en la quinta entrada de la derrota ante Nueva York. En la siguiente secuencia, Valdez golpeó a Salazar en el pecho con un sinker de 1-0 a 92.8 mph a Anthony Volpe.

“Lo que nos pasó fue que nos cruzaron”, dijo Valdez en español a través de un traductor. “Pedí ese lanzamiento, lo hice y nos cruzaron. Fuimos al dugout, me disculpé con él y le pedí disculpas, y asumo toda la responsabilidad”.

Entonces le preguntaron directamente a Valdez si lo hizo a propósito.

“No”, dijo. “No fue intencional”.

Valdez y Salazar estaban hablando cuando los periodistas entraron al vestuario después del partido y Valdez dijo que habían arreglado las cosas.

“Pudimos hablarlo”, dijo. “Hablamos después del partido… en su casillero y todo está bien entre nosotros. Son cosas que pasan en el béisbol. Pero sí, lo hablamos y estamos bien”.

Le preguntaron a Salazar sobre lo que sucedió en el campo donde lo golpearon.

“Había mucho ruido en el estadio”, dijo. “Pensé que había presionado el botón, pero presioné el botón equivocado. Esperaba otro lanzamiento, pero no fue así”.

Salazar dijo que Valdez no lo golpeó a propósito.

“No, Framber y yo tenemos una muy buena relación”, dijo.