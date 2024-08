Francelys Infante, esposa del famoso bachatero Romeo Santos, eligió su cumpleaños número 39 para contar a sus seguidores en redes sociales cómo sobrevivió a un aneurisma cerebral. Su intención es crear conciencia sobre la importancia del cuidado de la salud.

La empresaria e influencer de belleza confesó que hace nueve meses sufrió un fuerte dolor de cabeza que afectó específicamente su cuello y ojo izquierdo, motivo por el cual contactó a su médico. Este le recomendó realizarse estudios para determinar la causa de su malestar.

“Y me dicen: Francelys, te tienes que operar ayer, o sea ya. Tienes un aneurisma en la vena principal de la cabeza y puede explotar en cualquier momento. Yo me monté en un avión hasta Miami (Estados Unidos) y me operaron al siguiente día”, dijo a través de un video publicado ayer domingo.

Infante recordó que, tras salir de la sala de operaciones, el cirujano le comentó que si hubieras esperado uno o dos días más, la aneurisma podría haber explotado. “Tú eres un milagro de Dios porque esto usualmente no sucede”, contó la esposa de Romeo Santos sobre lo que le dijo el doctor.

“Es común que nosotras las mujeres, especialmente las que somos madres, nos centremos en nuestros hijos, en nuestras parejas, en el día a día. Por eso es que hoy he decidido contar mi historia para traer conciencia”, agregó Francelys Infante.

