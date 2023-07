Francia: El policía que disparó y mató al joven Nahel cuenta su versión de los hechos

Los diarios Le Monde y Le Parisien revelan este jueves 6 de julio la versión del policía identificado como Florian M. y autor de los disparos que mataron el pasado martes al joven Nahel durante un control de tránsito.

El funcionario compareció ante la corte de apelación de Versalles, que decidió mantenerlo en prisión preventiva a pesar del recurso presentado. Lo han inculpado por homicidio voluntario.

El agente explicó que el día del incidente era «su noveno día consecutivo de trabajo». Esa mañana, a las 8 horas, Florian M. y su colega vieron un auto Mercedes amarillo «que circulaba por el carril de los buses». Los dos motoristas se acercaron al auto y activaron la sirena, pidiendo al conductor y a los pasajeros detenerse para realizar un control de tráfico.

Dice que en ese momento Nahel arrancó «a toda velocidad». A unos 100 metros, el auto de Nahel quedó varado en el tráfico. Florian M. corrió hacia el conductor y sacó su pistola.

Lea: 350 arrestados en disturbios Francia

La colocó a la altura del parabrisas, sosteniéndola con la mano derecha y dirigida hacia abajo, apuntando a la parte inferior del cuerpo de Nahel. Su compañero se posicionó en la ventanilla del conductor.

Florian M. indicó haber gritado «Corten, corten» el motor (y no «disparen», como se ha sugerido). Una segunda voz, posiblemente la de Nahel, gritó entonces: «¡Quítense de en medio!». Otra tercera voz, «que se podría atribuir» al colega de Florian M., gritó luego: «Vas a recibir un balazo en la cabeza». El instituto de investigación criminal de la Gendarmería aún está verificando este primer análisis de la situación.

“Lo desestabilizó el vehículo”

Según Le Monde el policía afirmó haberse encontrado «arrinconado contra la acera y el muro ubicado detrás de él”. Creyó que el conductor iba a acelerar y que su colega aún se encontraba en parte dentro del auto. Decidió entonces abrir fuego para evitar que el conductor atropellara a alguien o «se llevara» a su compañero. Éste declaró después que solo se había golpeado el brazo.

El policía declaró además que «su objetivo inicial no era disparar» y que no buscaba “apuntar a la parte superior del cuerpo, sino a la inferior». Pero que, al momento de disparar el arma, «lo desequilibró la aceleración del vehículo».

Justo después del disparo, «el vídeo grabó cinco o seis bocinazos y un rugido del motor». La autopsia reveló que el disparo mortal atravesó el parabrisas y alcanzó a Nahel en el pecho y en la muñeca.

¿Reformar la ley de 2017?

Este miércoles, el ministro del Interior, Gérald Darmanin, fue interrogado por la Comisión de Asuntos Jurídicos del Senado, tras varios días de disturbios provocados por la muerte del adolescente. Los senadores le preguntaron cómo se podrían evitar nuevos disturbios.

Algunos cuestionaron incluso la ley que rige desde 2017 el marco en cual se puede hacer uso de armas de fuego cuando un auto o un individuo se resiste al arresto. “Aunque un agente de policía no haya respetado la ley no significa que haya que cambiar la ley», dijo Darmanin. “Este policía, que tiene derecho a la presunción de inocencia, claramente no respetó la ley.