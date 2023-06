Francia: ¿Qué se sabe del atacante de Annecy que apuñaló a varios niños?

¿Un acto de desesperación, un ataque de locura? Es difícil explicar por qué Abdalmasih H., refugiado sirio errante en Francia tras varios años de estabilidad en Suecia, atacó repentinamente con un cuchillo a seis personas, entre ellas cuatro niños pequeños, este 8 de junio en un parque de Annecy.

Abdalmasih H., nacido en 1991, llegó a Annecy, una tranquila localidad de Alta Saboya, en el corazón de los Alpes, el pasado mes de octubre. No era conocido por ningún servicio de inteligencia ni tenía antecedentes psiquiátricos conocidos.

Desde su detención, no ha dado ninguna explicación de sus actos y ha «obstaculizado la custodia policial», en particular «rodando por el suelo», según una fuente próxima a la investigación. Estaba previsto que se sometiera a un examen psiquiátrico ese mismo día para determinar si había habido o no alteración de su juicio.

De él se sabe que es cristiano, tiene un hijo de tres años y se divorció el año pasado tras varios años de convivencia familiar. Su ex mujer es una refugiada siria como él que ha obtenido la nacionalidad sueca.

Según su madre, que vive en Estados Unidos desde hace 10 años, él hizo el servicio militar obligatorio en Siria antes de huir de su país en 2011 a causa de la guerra civil, y luego logró llegar a Suecia a través de Turquía y Grecia.

Fracaso en obtener la nacionalidad sueca

«Nos conocimos en Turquía y nos enamoramos (….). Después de dos años, nos casamos, pero él no pudo conseguir la nacionalidad sueca, así que decidió abandonar el país. Nos separamos porque yo no quería irme de Suecia», cuenta su ex mujer, contactada por la AFP en Trollhättan (suroeste de Suecia).

Según las autoridades francesas, había obtenido el estatuto de refugiado en Suecia el 26 de abril de 2003 y viajaba legalmente. Según el ministro del Interior, Gérald Darmanin, la policía le dejó marchar tras controlarle el domingo pasado porque se estaba lavando en las aguas del lago de Annecy.

Por su parte, la Autoridad Sueca de Migración dijo que había recibido un permiso de residencia en 2013, pero que había fracasado varias veces en su intento de obtener la nacionalidad sueca desde 2017.

«Grave depresión»

El hombre había solicitado asilo en Suiza, Italia y Francia, donde su solicitud fue rechazada recientemente. «Se le notificó que no se le podía conceder asilo en Francia, porque lo tenía en Suecia», explicó el jueves el ministro del Interior en el canal TF1.

En un raro intercambio con su ex mujer tras su salida, Abdalmasih H. explicó que vivía «en una iglesia» en Francia. Eso fue hace cuatro meses. En Annecy, era un sin techo. Según Didier Leschi, director general de la Oficina Francesa de Inmigración e Integración (OFII), «recibía el subsidio de solicitante de asilo desde que se inscribió como tal» pero, como no había sitio, «nunca se le dio alojamiento en el marco del régimen nacional de acogida».

Un empleado de los pontones del lago de Annecy declaró al diario regional Le Dauphiné Libéré que le había visto en un banco junto al lago «todos los días, de la mañana a la noche, llueva o haga sol», durante unos dos meses. Describió a un hombre «murmurando entre dientes», sin aparente agresividad.

Según su madre, Abdalmasih H. sufría una «grave depresión» y el hecho de no haber obtenido un pasaporte sueco había empeorado su estado. «Fue mi nuera quien me lo dijo», declaró. «Me dijo que nunca estaba bien, siempre deprimido, con pensamientos oscuros, no quería salir de casa, no quería trabajar…», prosiguió, añadiendo que el hecho de que le negaran la nacionalidad sueca, presumiblemente por haber servido en el ejército sirio, «probablemente lo volvió loco».

En el momento de la tragedia, no estaba «ni bajo los efectos de las drogas ni del alcohol», según la fiscal de Annecy, Line Bonnet-Mathis. «Por el momento, no hay un ‘motivo terrorista aparente’ para sus actos», declaró, sin descartar que se trate de «un acto sin sentido».